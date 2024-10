Na Zemi se valí geomagnetická bouře! Udeří již dnes a může způsobit problémy s elektronikou

Nadcházejících několik dnů hrozí, že se setkáte například s kolísáním elektrické sítě, problémy se signálem, zhoršeným příjmem rádia a tak podobně. Na Slunci se totiž objevilo několik velkých slunečních skvrn, ze kterých se směrem k Zemi uvolnilo velké množství energetických částic s potenciálem vyvolat geomagnetickou bouři. Ta by se měla začít na Zemi projevovat již dnes odpoledne Je navíc možné, že skvrn se na Slunci objeví v nejbližších hodinách a dnech ještě více.

Co se týče bližší charakteristiky děr na Slunci obecně, jedná se ve skutečnosti o chladnější místa než je zbytek povrchu naší nejbližší hvězdy, díky čemuž vypadají oproti zářícímu zbytku černě nebo minimálně tmavě. Z děr „fouká“ sluneční vítr právě ve formě energetických částic, které mají potenciál zacloumat s funkčností pozemské elektroniky. Dle vědců by se tak mohlo stát v nejbližších dnech, kdy by Zemi měly zasáhnout nejsilnější „proudy“, přičemž v dalších dnech bude příliv částic slábnout. To ale za předpokladu, že se již více děr neobjeví. Pokud tomu tak nebude, k Zemi se budou valit silné vlny v několika fázích a problémy s elektronikou proto mohou být dlouhodobějšího charakteru. Nicméně i na těchto docela negativních věcech lze najít minimálně jedno pozitivum. Geomagnetické bouře totiž způsobují polární záře a to i na místech, na kterých standardně vidět nejsou. S trochou štěstí si tak polární záři užijeme opět i nad naší vlastí.