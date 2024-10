Apple letos podruhé za dvacet let skutečně inovuje Mac mini a máme se na co těšit!

Od chvíle, kdy Apple představil v roce 2005 první Mac mini, prošel tento počítač v podstatě pouze jednou zásadní aktualizací svého vzhledu, a to když v roce 2010 vystřídal původní polykarbonátový design nový a do dnes používaný unibody design, kdy je celé tělo počítače tvořeno z jednoho kusu hliníku. Letos bychom se měli dočkat druhého zásadního přepracování Mac mini za posledních téměř 20 let. Podle informací, které během letošního roku unikají na internet, se Apple chystá představit Mac mini ve velikosti velmi podobné té, kterou má dnes Apple TV.

Novinka bude kromě miniaturního designu nabízet také významný výkon, a to díky čipům M4 a M4 Pro. Co se portové výbavy týká, nabídne nový Mac mini pětici USB-C portů, z nichž minimálně dva budou nabízet Thunderbolt 4, tedy rozhraní využívající design USB-C portů a zbytek pak budou klasické USB-C porty. Mac mini by měl být stále brán jako vstupenka do světa počítačů Mac, ovšem tentokrát již s neotřelým a skutečně miniaturním designem a výkonem, který bude dostačovat prakticky každému uživateli. Na to jak vypadá aktuální model se můžete podívat v galerii výše.