Na Apple Watch bude možné získat další odznáček, za aktivitu ale tentokrát nebude

Již za 8 dní budou moci získat majitelé Apple Watch do svých hodinek další digitální odznáček spolu s iMessage samolepkami pro iPhone. Tentokrát však pro získání nebude třeba fyzický aktivita, nýbrž péče o své duševní zdraví. Na 10. října má Apple totiž připravenou výzvu Mindful Month, v rámci které chce upozornit na to, že pečovat o své duševní zdraví je stejně důležité jako péče o zdraví fyzické.

Abyste v tento den získali speciální digitální odměny pro iMessage a Apple Watch, stačí 10 minut zaznamenat minuty všímavosti do aplikace Zdraví, což lze provést například přes nativní aplikaci Všímavost (dříve Meditace) na Apple Watch. V té si můžete pustit přesně to, co vás zajímá nejvíce a pak jen relaxovat a nechat se při tom vést instrukcemi, které vám hodinky ukáží. Pokud takto 10 minut všímavosti zaznamenáte do Zdraví, budou vám odměny automaticky přiděleny, přičemž odznáček se vám zobrazí klasicky ve sbírce vašich fitness odznaků. Jste-li tedy jejich aktivními sběrateli, tento by vám určitě neměl utéci.

Apple Watch Series 10 lze zakoupit zde

Apple Watch Ultra (nejen) v černé lze zakoupit zde