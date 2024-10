Apple Pay umí sledovat objednávky. Je to perfektní vychytávka, kterou však nikdo nepoužívá

I přesto, že je tato vychytávka v iOS již nějaký ten pátek, řada e-shopu ji implementovala až v poslední době, a přitom se jedná o skvělou věc. Pokud e-shop podporuje takzvaný Apple Wallet tracking orders systém, pak můžete sledovat vaši objednávku přímo v Apple Wallet a nemusíte spoléhat na informační maily, které vám obchodník posílá. Jakmile něco objednáte na podporovaném e-shopu, okamžitě po zaplacení se dozvíte, že byla vaše objednávka zadána, jaké má ID, jaká byla její cena a kdy ji můžete očekávat. Dozvíte se také možnost vrácení/reklamace zboží, můžete ji spravovat a například zrušit nebo poslat email přímo obchodníkovi a řešit případné problémy.

Pokud jste zatím nenarazili na příliš e-shopů, které trackování umožňují, věřte, že nejste sami. Bohužel tuto funkci nepoužívá ani většina těch největších e-shopů a setkáte se s ní spíše u těch, u kterých by vás to nenapadlo. Sám netuším, proč, když už e-shopy implementují Apple Pay, neimplementují také trackování přes Apple Pay, protože se jedná o perfektní přehled toho, co máte objednané, kolik to stálo, kdy to dorazí a jak to případně můžete vrátit. Automaticky navíc dostáváte informace o aktualizacích zásilky, a aniž byste museli cokoli sledovat, dozvíte se, kdy bude expedována, kdy doručována a tak dále. Je opravdu velká škoda, že se tato vychytávka nesetkala s větší oblibou ze strany e-shopů a snad se časem rozšíří víc.