Využijte objektiv fotoaparátu vašeho iPhonu k rozpoznávání objektů!

Image Recognition and Searcher

Aplikace Image Recognition and Searcher se sice primárně zaměřuje na zpětné vyhledávání obrázků, ale nabízí i užitečnou funkci pro identifikaci objektů na fotografiích. Díky ní tak můžete zjistit více o tom, co se na obrázku nachází. S aplikací Image Recognition and Searcher stačí vyfotit obrázek nebo ho vyhledat online a hned máte k dispozici přehled relevantních webových stránek s informacemi o daném objektu. Obrázky můžete nahrát i z galerie telefonu nebo je zkopírovat a vložit přímo do aplikace.

