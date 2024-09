Apple Vision Pro 2 dorazí už příští rok, o žádné terno se ale jednat nebude

Příští rok by mohl být na headsety z dílny Applu relativně bohatý. Poté, co jsme v předešlých dnech slyšeli zprávy o přípravách levnější verze headsetu Vision Pro, kterou by Apple rád ukázal právě v příštím roce, totiž před malou chvílí analytik Ming-Chi Kuo přišel s tím, že má na druhou polovinu příštího roku v rukávu připraveno i odhalení 2. generace Apple Vision Pro. Zdá se však, že se o žádné terno jednat nebude.

Podle Kuových informací má být hlavní novinkou Vision Pro 2 nový čip M5, který bude výrazně výkonnější než nyní používaný M2, což headsetu zajistí možnost provozovat náročnější úkony spojené zejména s umělou inteligencí. Právě její výrazné začlenění má mít totiž Apple údajně pro Vison Pro v plánu, což by však ve výsledku mohl být do jisté míry i problém. Pokud se totiž Apple Intelligence nenaučí fungovat v daleko větším množství jazyků než které jsou zatím přislíbené, její využitelnost bude nevalná. O to zajímavější je pak to, že chce Apple u 2. generace Vision Pro vsázet vlastně jen na ní. Žádné designové změny či zásadnější hardwarové upgrady totiž v plánu nejsou.