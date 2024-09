7 funkcí, které stále neumí AirPods Max za 15 tisíc, ale AirPods 4 za 5 tisíc ano

Jestli lze nějaký nedávno představený Apple produkt označit za zklamání, pak jsou to bezesporu sluchátka AirPods Max. Ta představil Apple poprvé na začátku prosince 2020 coby svá první náhlavní sluchátka a od té doby je až do letošního září neaktualizoval. A i tu letošní aktualizaci lze přitom do jisté míry zpochybnit, jelikož jediné, co u sluchátek nasadil, je USB-C port namísto Lightningu a série nových barevných variant. Právě kvůli tomuto kroku se tak svět dostal do poměrně paradoxní situace, kdy AirPods Max za necelých 15 000 Kč neumí 7 funkcí, které zvládají AirPods 4 za necelých 5000 Kč. O co konkrétně se jedná?

Tyto funkce jsou dostupné u AirPods Pro 2 AirPods 4, ale u AirPods Max chybí:

Adaptivní zvuk – dynamicky kombinuje funkce potlačení šumu a průhlednosti do jediného režimu Funkce Detekce konverzace – dočasně pozastaví přehrávání, když zjistí, že s někým mluvíte Podpora vyslovení pouhého „Siri“ – pro vyvolání asistenta, bez nutnosti vyslovení „Hey“ Přizpůsobená hlasitost – upravuje hlasitost médií tak, aby odpovídala vašemu prostředí Podpora gest hlavy – pro neverbální interakci se Siri Izolace hlasu při telefonních hovorech Připravované funkce testování sluchu, naslouchátka a ochrany sluchu

Jak tedy můžete vidět, seznam nedostupných funkcí pro AirPods Max není vůbec krátký a některé funkce by jim slušely opravdu značně. O to větší škoda je, že vzhledem k nynější aktualizaci původního modelu AirPods Max o USB-C a nové barvy je prakticky jasné, že se příchodu plnohodnotné druhé generace, která by přinesla právě tyto funkce, hned tak nedočkáme. Tedy, pokud vůbec někdy.

