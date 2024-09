Jaké je nové tlačítko Ovládání fotoaparátu z iPhonů 16 (Pro) po pár dnech používání

Nové tlačítko pro ovládání fotoaparátu je jednou z hlavních novinek nedávno představených iPhonů 16 (Pro) a zcela upřímně bylo i věcí, na kterou jsem se u těchto telefonů těšil nejvíce. A jelikož se mi novinky dostaly do rukou už minulý pátek a já tak mám možnost si s nimi dnes již pátým dnem hrát, není dle mého názoru od věci si alespoň v krátkosti říci, jak na člověka toto tlačítko v krátkodobém horizontu působí.

Jelikož jsem měl v minulosti Nokii Lumia 610 s dedikovaným tlačítkem pro ovládání fotoaparátu, určitá očekávání jsem od Ovládání fotoaparátu na iPhonech 16 měl. Jasně, tlačítko z Lumia 610 a iPhonů 16 (Pro) se co do využitelnosti nedá absolutně srovnávat, jelikož u něj Apple umožňuje nejen start foťáku a potažmo focení a natáčení, ale taktéž změny režimů, zoomování a tak podobně. Zkrátka a dobře, jedná se svým způsobem o „tlačítko na steroidech“. Bohužel, první studenou sprchu jsem dostal hned po vybalení telefonu z krabičky. Vůbec jsem si toho při představení nevšiml, ale nové tlačítko je umístěno v rámečku zařízení dost vysoko – konkrétně blíž Power Buttonu než bych čekal. Jinými slovy, není vůbec tam, kde mám prst, když na iPhone fotím v režimu na šířku.

První hodiny a ve výsledku i dny se tedy nesou ve znamení zkoušení a učení se, jaký úchyt nového iPhonu bude pro focení a ovládání tlačítka ten nejpohodlnější, protože ten, na který jste byli doposud zvyklí, to opravdu nebude. A to jednoduše proto, že na tlačítko v takovém případě zkrátka nedosáhnete. V tomto směru jsem tedy alespoň po prvních dnech testování docela zklamán, protože se zde o intuitivnosti tak úplně mluvit nedá. Ale kdo ví, třeba je to opravdu o zvyku a já si za pár týdnů či měsíců nebudu schopen focení jinak představit.

Co se týče využít tlačítka jako takového, máte po jeho lehkém dvojstisku na výběr z expozice, hloubky, přiblížení, fotoaparáty, styly, tón. Dále přes něj lze samozřejmě fotit, spustit natáčení, potažmo spustit aplikaci Fotoaparát v případě, že ještě není aktivní. Možností je tedy docela dost, ale opět zde narážím na to, že jak člověk nemá tlačítko v ideálním prostoru pro prst, špatně se mu tento prvek ovládá a nevyužívá jej tak, jak by si třeba i on sám přál. Já osobně zatím využívám tlačítko zejména na zoomování, které mi přes něj přijde super, nebo minimálně lepší než při zoomování přes displej skrze digitální prvky na něm. Pro zachycení fotky ale i nadále využívám digitální spoušť na displeji iPhonu, jelikož jak je tlačítko jinde, než bych potřeboval a já kvůli tomu musím telefon držet pro mě zatím nepřirozeně, při jeho domáčknutí si telefonem občas trochu hnu a tím pádem vyfotím fotku rozmazaně.

Říkám si však, jestli je vůbec focení přes tlačítko to, co Apple chce. Jinými slovy jestli tlačítko nevzniklo primárně pro nastavení fotoaparátu, zatímco zaznamenání fotky je jeho sekundární činností. Jednak totiž Apple ve svých propagačních materiálech prezentuje tlačítko primárně jako přepínač možností fotoaparátu a jednak máte při focení na šířku stále softwarovou spoušť na displeji dokonale proti palci vaší ruky. Ve výsledku je tak pro mě v tuto chvíli ideální využít tlačítko k nastavení zoomu a tak podobně a následné vyfocení fotky pak provést přes softwarovou spoušť.

Abych ale jen nekritizoval, musím říci, že funkčnost tlačítka jako taková je alespoň dle mého testování na opravdu velmi dobré úrovni. Vím, že někteří majitelé iPhonů 16 na sociálních sítích či v diskuzích lamentují nad tím, že jim tlačítko nesejme každý stisk a tedy následně nevyvolá požadovanou akci, ale já se s tímto problémem zatím nesetkal. Cokoliv chci vyvolat, zvládnu „levou zadní“ díky skvělé odezvě a citlivosti. Díky rozměrům tlačítka navíc není problém třeba ani velmi jemně zoomovat, což využívám nejčastěji. Příjemnou přidanou hodnotou je pak haptická odezva, kterou ucítíte pokaždé, kdy s tlačítkem pracujete.

Podtrženo, sečteno – zatím pro mě Ovládání fotoaparátu není v žádném případě něčím, bez čeho bych nedokázal žít. S trochou nadsázky bych si dokonce dovolil říci, že mě toto tlačítko docela baví, avšak jen do chvíle, než s ním mám fotit, což je přitom věc, kterou jsem od něj čekal tak nějak nejvíc. Jeho umístění je ale holt docela „mimo mísu“ a upřímně si nejsem vůbec jistý tím, zda se s tímto novým prvkem v dohledné době naučím tak, že bych jej skutečně byl schopen využívat stejně aktivně jako klasické softwarové prvky na displeji telefonu.

