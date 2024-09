iOS 18 obsahuje nepříjemnou chybu, která vás může připravit o historii konverzace přes iMessage

Nejnovější aktualizace přináší do iPhonů a iPadů také jednu nechtěnou novinku. Applu se nepodařilo vyhnout všem chybám a jedna se přece jen v iOS 18 objevila. Pokud vám někdo pošle přes iMessage ciferník z Apple Watch, což je běžná funkce iMessage a iOS, nesmíte na něj odpovědět ve vláknové zprávě, tedy tak, že označíte tento ciferník a přímo na něj zareagujete. Pokud to uděláte, aplikace iMessage, respektive zprávy spadne, a to opakovaně vždy, když se pokusíte konverzaci otevřít. Jakmile se chyba objeví, ovlivní oba uživatele, kteří si o ciferníku psali, jak toho, co jej poslal, tak toho, co na něj odpověděl.

Jedinou šancí, jak tuto chybu následně vyřešit je, odstranit celou konverzaci s daným uživatelem a založit novou. Tím však přijdete o celou historii zpráv s ním, a navíc to musí udělat oba uživatelé. Chyba je již opravena v iOS 18.1, ovšem tato verze systému se dostane k uživatelům až v říjnu letošního roku, do té doby se snažte vyhnout odpovídání na konkrétní ciferník a pokud vám jej někdo pošle, pokračujte klasicky v konverzaci bez odpovědi na danou zprávu.