Cena ropy je nejnižší za poslední 3 roky. Bude pokles pokračovat?

Tisková zpráva: Cena ropy postupně klesá už od roku 2022 a v posledních dnech jsme se dostali na nejnižší cenovou úroveň za poslední 3 roky. Co způsobilo tento rapidní pokles? A kam bude cena směřovat dál? V tomto článku přinášíme vše, co potřebujete o situaci vědět!

Vývoj ceny ropy, týdenní svíčky

Zdroj: xStation

Cena ropy Brent dosáhla v posledních dnech hodnoty přibližně 70 USD. Hlavním důvodem tohoto postupného poklesu jsou problémy čínské ekonomiky, která je po USA druhým největším spotřebitelem ropy na světě. V loňském roce Čína spotřebovala přibližně 16,5 milionu barelů denně, USA přibližně 19 milionů a Indie 5,5 milionu (viz obrázek níže).

Největší světoví konzumenti ropy v roce 2023

Zdroj: Statista

Čína je také největším světovým dovozcem ropy. V posledních měsících však dovoz klesá, což pro ceny ropy jednoduše není pozitivní. Z těchto údajů je zcela zřejmé, že i menší zpomalení v Číně může mít na trh s ropou významný dopad. Země stále doplácí na problémy, které začaly po příchodu Covidu. Čína totiž velmi razantním způsobem uzavřela svou ekonomiku, což způsobilo problémy na trhu práce a také v dodavatelských řetězcích po celém světě. Problémy zde hlásí i řada velkých společností, například Apple, Tesla, ale také LVMH. Všechny tyto společnosti mají společné to, že hovoří o slabém čínském spotřebiteli, o horším stavu celé ekonomiky. Z čínské ekonomiky přicházejí i další špatné údaje, například v oblasti průmyslové výroby nebo inflace. Další tlak na pokles může přijít také ze Spojených států. Americké ekonomice se sice stále daří relativně dobře, ale slabší údaje z trhu práce mohou naznačovat, že poptávka je a bude slabší.

Existuje však také několik prorůstových faktorů. Patří k nim například prodloužení omezení ze strany kartelu OPEC+, které mělo být zmírněno již příští měsíc, ale kvůli slabé poptávce bude prodlouženo zhruba do konce roku. Růst cen by mohlo způsobit také počasí, protože hurikán Francine způsobil dočasné pozastavení zhruba čtvrtiny těžby v Mexickém zálivu. Pro ceny je však důležitý zejména dlouhodobý výhled a neočekává se, že by hurikán měl mít dlouhodobý negativní dopad na produkci. V posledních měsících byl také jako jeden z růstových faktorů uváděn konflikt na Blízkém východě. Prozatím se však zdá, že další eskalace mezi Izraelem a Íránem nehrozí, i když jde samozřejmě o nepředvídatelný scénář.

Ropa tedy stojí v současnou dobu na rozcestí. Podle analytického týmu XTB byl tento pokles fundamentálně ospravedlněn a pokud se fundamenty nezmění, ropa je aktuálně férově naceněna. Poslední propad byl nicméně způsoben i výrazným propadem spekulativních pozic. Pro pokračující pokles cen by tak bylo opravdu potřeba výrazné ekonomické zhoršení. Pokud se situace ustálí, propad na výrazně nižší pozice je v současnou dobu spíše nepravděpodobný.

Více informací naleznete v aktuálním Komoditním výhledu XTB:

Pokud chcete těchto obchodních příležitostí využít, ropa i další komoditní instrumenty jsou dostupné přímo v aplikaci XTB. Více informací naleznete na: https://www.xtb.com/cz.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové, investujte zodpovědně.