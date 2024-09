Výměna baterie iPhonů 16 Pro skokově zdražila! Kolik za ní zaplatíte?

Že jsou ceny oprav v autorizovaných servisech Applu poměrně vysoké je známo každému, kdo jejich služby již využil. Vždyť třeba výměna prasklého OLED displeje iPhonu 15 Pro Max vychází podle odhadu Applu na 11 400 Kč, což je cena, na kterou byste se měli právě u autorizovaných servisů dostat. Do jisté míry pozitivní zprávou bylo nicméně až do letoška to, že se ceny servisních úkonů příliš neměnily a jablíčkáři tedy měli alespoň částečnou představu o tom, co je v tomto směru napříč řadou iPhonů čeká. To se ale letos u baterií iPhonů 16 Pro mění.

Fotogalerie iPhone 16 Pro 12 iPhone 16 Pro 16 iPhone 16 Pro 1 iPhone 16 Pro 4 iPhone 16 Pro 14 iPhone 16 Pro 7 iPhone 16 Pro 11 iPhone 16 Pro 6 iPhone 16 Pro 2 iPhone 16 Pro 5 iPhone 16 Pro 8 iPhone 16 Pro 9 iPhone 16 Pro 10 iPhone 16 Pro 3 iPhone 16 Pro 13 iPhone 16 Pro 15 Vstoupit do galerie

Zatímco doposud si Apple, respektive jeho autorizované servisy měly účtovat za výměnu baterie u iPhonů kolem 2690 Kč, v případě iPhonů 16 Pro (Max) to bude podstatně více. Konkrétně cena tohoto úkonu povyskočí o 700 Kč na 3390 Kč, což je cenový skok o více než 20 %. Uživatelé si tak dost možná ještě více rozmyslí, zda pro ně bude mít smysl vyměnit baterii iPhonu, nebo si rovnou pořídit nový model. Právě takto ostatně již nyní přemýšlí spousta uživatelů s tím, že když nyní Apple servis zdraží, ve výsledku dost možná skutečně přiměje nerozhodné uživatele snáze k upgradu.

Ceny výměny baterií podle Applu:

iPhone 15 – 2690 Kč

2690 Kč iPhone 15 Pro – 2690 Kč

2690 Kč iPhone 16 – 2690 Kč

2690 Kč iPhone 16 Pro – 3390 Kč

Co přesně za zdražením servisu stojí můžeme sice vzhledem k tomu, že jsme ještě neviděli žádné rozebrání iPhonu 16 Pro (Max), zatím jen hádat. Teoreticky by ale mohl být příčinou nový, dražší typ baterií se speciálním kovovým tělem, který má pomoci s odvodem tepla a tedy celkově zamezit přehřívání iPhonu. Právě o tomto upgradu se totiž ve velkém před představením novinek spekulovalo a je pravda, že zatím tyto spekulace nikdo nevyvrátil, ba naopak. I údajné zrychlení kabelového nabíjení na 45W tomu nasvědčuje.