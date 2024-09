Recenze Govee TV Backlight: Opravdu efektní, chytré a přizpůsobivé

Značka Govee je známá nápaditými a spolehlivými produkty. Jejich instalace s sebou nenese žádné výrazné složitosti, což ji dělá časově nenáročnou. Prostřednictvím aplikace Govee Home výrobky poskytují široké možnosti nastavení i přizpůsobení vkusu či aktuálnímu rozpoložení. Nejinak je tomu také v případě Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65″ SMART LED podsvícení RGBICW. S tímto páskem nejenže budou vaše oči při sledování méně namáhány, ale díky kameře, která je součástí, se rovněž stanou svědky působivé odezvy odpovídající barevnému spektru na obrazovce. Pomocí technologie DreamView lze synchronizovat další světla Govee, přičemž si ovládání můžete usnadnit skrze hlasové příkazy pro Asistenta Google, Alexu nebo též Siri, a to díky podpoře standardu Matter nebo přes zkratky. Pojďme nahlédnout dovnitř balení, projít společně procesem montáže, nakalibrovat toto osvětlení a detailněji prozkoumat jeho schopnosti.

Obsah balení

Balení s barevným potiskem demonstrujícím výsledný efekt, který dokáže Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65″ SMART LED podsvícení RGBICW televizi dodat, v sobě ukrývá kromě dokumentace v ochranném sáčku černou plastovou cívku s navinutým páskem, dvě bílé krabičky, z nichž do menší výrobce umístil ovládací box, zatímco ta větší obsahuje kameru, včetně materiálu k jejímu upevnění, a 8 oranžových kalibračních bloků.

Fotogalerie Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - box front Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - box back Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - box side angle 1 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - box side angle 2 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - box on table Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - box open 1 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - box open 2 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - documentation Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - bag wheel... Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - wheel Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - small boxes Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - small box 1 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - control box hand Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - control box hand 3 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - control box hand 2 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - camera box Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - camera box 2 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - remove camera 1 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - remove camera 2 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - remove camera 3 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - camera notice hand Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - camera accessories small bag Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - camera accessories hand Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - calibration blocks 2 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - calibration blocks 3

Nejníže pak pod papírovým krytem narazíte na veškeré příslušenství, konkrétně napájecí adaptér, dva ubrousky napuštěné isopropylalkoholem k očištění povrchu, kabel s konektory USB-C na obou stranách a sadu 10 praktických klipů napomáhajících vedení kabeláže.

Fotogalerie #2 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - box open 3 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - DC hand Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - Dc hand 2 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - DC connector hand Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - alcohol prep pad hand Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - USB-C cable hand 1 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - USB-C cable hand 2 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - clips hand Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - clip detail hand 1 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - clip detail hand 2

Fyzické vlastnosti

Nejprve stojí za to poukázat na upozornění na cívce, jež říká, že před připojením ke zdroji napájení je třeba osvětlení rozvinout. To je rozděleno na 4 úseky, dva po 120 cm a dva 60cm. Všechny, vyjma posledního článku v řadě směřujícího ke konektoru USB-C, kde vzdálenost činí 10 cm, jsou spojeny plochým a dobře ohebným kabelem o dvojnásobné délce, tedy 20 cm. To umožňuje v názvu zmíněnou montáž na zadní stranu displejů s úhlopříčkou 55 až 65 palců. Jednotlivé diody chrání před poškozením transparentní materiál, přičemž 1 cm široký a od povrchu jen 2 mm vystupující pásek váží sám o sobě pouze 195 g, což se pozitivně propisuje do toho, jak dobře drží.

Fotogalerie #3 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - wheel hand Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - wheel USB-C hand Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - wheel prep 1 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - wheel prep 2 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - strip detail Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - remove tape table hand

Relativně drobný napájecí box se třemi tlačítky opatřený samolepící ploškou pro instalaci na zadní stranu televize zabere při hmotnosti 43 g na šířku 6,5 cm, na výšku 8,5 a do hloubky 1,5 cm. Od něj ke kameře vedoucí metrové USB-C s 22 g k zatížení přispěje jen nevýznamně. Pokud jde o vzdálenosti, od zásuvky s adaptérem k ovladači máte k dispozici 145 cm, pročež se vyplatí popřemýšlet, z které strany bude přístup k napájení nejlepší.

Fotogalerie #4 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - control box hand 4 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - control box USB-C detail Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - control box DC1 port detail Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - control box DC plug hands

Rameno kamery s hloubkou 15,8 cm, šířkou 3,3 cm a vzdáleností v nejnižším bodě u čočky 2,7 cm přesahuje okraj displeje zhruba o 11 cm. Nožička zabere na výšku 7,4 cm, do šířky 3,3 a hloubkově 1,5 cm. Celková hmotnost kamery je 150 g. Pakliže se ptáte na barvu produktu, tak ta odpovídá černému odstínu u všech součástí a až na oblast okolo čočky (divákovi nejblíže) má vše matné provedení.

Fotogalerie #5 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - camera 1 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - camera 4 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - camera 2 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - camera USB-C Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - camera 3

Montáž

Než se ve vší nedočkavosti pustíte do práce, hodí se, jen pro jistotu, nejprve komponenty rozložit třeba na stole nebo jiné pracovní ploše a ověřit, že vše funguje, jak má. Pak už nic nestojí v cestě přistoupení k finálnímu připevnění na zadní stranu vaší televize. Já jsem pro aktivitu zvolil jídelní stůl v obýváku, kde bylo pro tyto potřeby dostatek místa. Jak již zaznělo, mezi první kroky by mělo patřit to, že si rozmyslíte, kde bude ideální přístup k napájení ze zásuvky, přičemž vezmete v potaz také vzdálenost od kamery, která se později usídlí nahoře. Tomu pak dle daných podmínek přizpůsobíte propojení s ovládacím boxem.

Fotogalerie #6 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - cotrnol box on Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - USB-C 1 plug Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - USV-C 1 plug 2 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - instalation 7 control box hand

Dál už je to docela jednoduché, stačí sejmout ochrannou fólii ze zadní strany a začít s nalepováním. Mírně odstávajících konců se nemusíte obávat, později je zajistí přiložené klipy, stejně jako volný kabel okolo rohů. Jsou-li záda obrazovky členitá, pásek se tomu dokáže do značné míry přizpůsobit, jen je třeba nespěchat a rozumně přitlačit. Pokud už světlo lemuje celý obvod, můžete zpevnit jednotlivá zakončení a vytvarovat vedení kabeláže pomocí zmíněných klipů.

Fotogalerie #7 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - TV cleaning 1 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - TV cleaning 2 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - TV cleaing 3 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - instalation remove tape Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - instalation detail 1 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - instalation 2 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - instalation 3 corner 1 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - instalation 6 shape Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - instalation 4 corner detail Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - instalation 5 clip corner 1 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - instaltion 5 clip corner 2 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - instalation 5 clip corner 3

Nyní nastává ta správná doba zaměřit pozornost ke kameře. Ta by měla být usazena pokud možno co nejpřesněji uprostřed horního okraje displeje a svírat k zarážce držáku s nožičkou 90° úhel, takže rameno s čočkou směřuje mírně vzhůru. Jakmile si budete jisti pozicí, zafixujete ji k tomu určeným oboustranně samolepícím ústřižkem, který najdete v balení u kamery. Jím obkroužíte spodní část a přitlačením ji spojíte s plochou obrazovky. Zbývá zasunout oba konektory USB-C (tedy ten z kamery i pásku) do ovládacího boxu, připojit adaptér a máte hotovo. Teď už by vaše ruka jen měla sáhnout po telefonu a aplikaci Govee Home, s jejíž pomocí se odehraje párování i kalibrace.

Fotogalerie #8 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - middle finger Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - instaltion 8 camera fix Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - instalation 9 camenra USB-C hands Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - instalation 12 remove camera protection detail fingers Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - camera angle TV detail 2 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - camera angle TV detail Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - camera angle TV detail 3 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - instalation 10 control box 2

Ovládání a aplikace Govee Home

Základní operace obstaráte přes ovládací box. První tlačítko shora slouží k vypnutí či zapnutí, druhé pro přepínání mezi barvami a stisknutím třetího přejdete do režimu řízení hudbou, zatímco podržením nastavíte intenzitu jasu. Budete-li však chtít využít potenciál produktu naplno, včetně mnoha předpřipravených presetů a dalších schopností, je k tomu určena aplikace Govee Home dostupná jak v App Store, tak na Google Play. Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65″ do ní přidáte klepnutím na ikonu „+“ v pravém horním rohu, eventuálně zadáním H6099 do vyhledávacího pole.

Pak už se stačí řídit pokyny na displeji smartphonu. Následně vám bude umožněno, pakliže je to žádoucí, zařízení přejmenovat a zároveň se spustí instruktážní video s průvodcem instalací, což může být velmi nápomocné. Poté software zdůrazní potřebu dokončení kalibračního procesu pro optimální výsledek s tím, že nebudete-li s ním spokojeni, lze jej znovu inicializovat přes nastavení zařízení reprezentované klasickou ikonou ozubeného kolečka. Červeným a modrým odlišením se vás Govee Home zeptá na orientaci, po jejímž potvrzení ještě požádá o zadání přístupových údajů k Wi-Fi síti a rovnou vás provede seřízením snímání kamery.

Fotogalerie #9 G.Home app H6099 scren 1 G.Home app H6099 scren 2 G.Home app H6099 scren 3 G.Home app H6099 scren 4 G.Home app H6099 scren 5 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - G.Home Iphone SE Caution calibration G.Home app H6099 scren 6 G.Home app H6099 scren 7 G.Home app H6099 scren 8 G.Home app H6099 scren 11

Konečně nadchází chvíle pro ony oranžové bloky. Ty je třeba rozmístit v 7 bodech obrazovky tak, aby spodní, levá i pravá strana byly definovány vždy třemi z nich, dvěma na okrajích a jedním nacházejícím se v polovině. Při aplikování stačí přitlačit jen velmi lehce, aby později nic nebránilo jednoduchému sejmutí, aniž by na displeji zůstaly nějaké stopy. Naštěstí je na telefonu vše pěkně graficky znázorněno. Zbývá rozsvítit světlo v místnosti a nechat se navést případnou úpravou bodů tak, aby se jejich identifikované pozice maximálně shodovaly s pořízeným snímkem. Na závěr dojde ke kontrole firmwaru, přičemž je-li k dispozici novější verze, bude vám nabídnut update.

Fotogalerie #10 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - calibration block install G.Home app H6099 scren 12 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - calibtaion iPhone SE G.Home app H6099 scren 13 G.Home app H6099 scren 14 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - calibration iPhone SE 2 G.Home app H6099 scren 16 G.Home app H6099 scren 17 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - G.Home iPhone SE firmware update G.Home app H6099 scren 18

Nyní již se před vámi objeví rozhraní Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65″ SMART LED podsvícení RGBICW. To je velmi přehledně uspořádáno a kromě časovače či slideru jasu nabízí 8 čtvercových ikon s označením Video, Color, Scene, Music, DIY, Finger Sketch, AI a More. Dotknete-li se kterékoli z nich rozevře se níže detailní nabídka. První položka v pořadí – Video se nejspíš dočká největší pozornosti, neboť zde lze určit, v jakém rozsahu bude kamera registrovat obraz, pracovat s relativním jasem pro každou ze stran, dále vybírat mezi módem rychlejších změn Game či plynulejším Movie, ale také provádět kalibraci barev skrze saturaci i vyvážení bílé, čímž dosáhnete optimální sladěnosti s odstíny na displeji televize. Tomu dokáže dobře posloužit také klip na YouTube speciálně určený pro tyto účely, který naleznete níže.

Posunutím přepínače Sound Effects podřídíte reakce nejen kameře, ale také zvuku, což může být zajímavé třeba pro fanoušky akčních trháků či sci-fi snímků, kde zvukové efekty hrají významnější roli. Zapnete-li Black Bar Elimination, bude osvětlení při sledování filmů, tam kde se budou vyskytovat, ignorovat černé pruhy . V rámci Blank Screen Settings pak máte na výběr ze dvou variant, jak se podsvícení zachová, je-li obrazovka vypnutá, respektive když klesne jas na stabilní úroveň.

Fotogalerie #11 G.Home app H6099 screen 21 G.Home app H6099 screen 23 G.Home app H6099 screen 22 G.Home app H6099 screen 19 G.Home app H6099 screen 20

Rovněž u dalších položek najdete množství parametrů, s nimiž jde pracovat. V případě barev – Colors můžete rozsvítit celý pásek například modře, ale přes Whole Light Management také jeho 14 úseků s možností zapnout plynulé přechody. Součástí aplikace je pod Scene i bohatá knihovna předinstalovaných presetů, jež jsou rozděleny do kategorií. Ty nesou označení typu Natural inspirující se barvami přírody, Festival pro sváteční příležitosti, jako jsou Vánoce, Velikonoce a podobně, Games k potěše vášnivých hráčů nebo Relaxation, jež přijdou vhod ve chvílích klidu. Po klepnutí na symbol noty – Music budete mít pod palcem 11 režimů odezvy i přístup k úrovni citlivosti a určení zdroje, tedy zda jím bude mikrofon integrovaný do osvětlení nebo vašeho telefonu.

Fotogalerie #12 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - G.Home iPhone SE Color Blue G.Home app H6099 screen 24 G.Home app H6099 screen 25 G.Home app H6099 screen 26 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - G.Home Color Segment Management iPhone SE G.Home app H6099 screen 27 G.Home app H6099 screen 28 G.Home app H6099 screen 29 G.Home app H6099 screen 30 G.Home app H6099 screen 31 G.Home app H6099 screen 32 G.Home app H6099 screen 33 G.Home app H6099 screen 34 G.Home app H6099 screen 35 G.Home app H6099 screen 36

Pod DIY se nachází množství výtvorů sdílených ostatními majiteli téhož produktu, které vás mohou inspirovat, přičemž zde najdete také své vlastní, pakliže se rozhodnete pro jejich uložení. Funkce Finger Sketch dovoluje rozzářit 36 segmentů pásku vámi zvolenými tóny, včetně výběru efektu, rychlosti a hladiny jasu. Skrze položku AI lze pořídit snímek (nebo jej vybrat z knihovny fotografií), jehož spektrum pak osvětlení zobrazí. Visí-li vám tedy nad televizí umělecké dílo nebo fotografie z dovolené, takto dosáhnete snadno vizuální harmonie. Poslední ikonou se třemi tečkami rozevřete nabídku, kde kromě časovače narazíte třeba na Effects Lab – tedy rozsáhlou galerii přehledně roztříděných barev, efektů a podobně, nebo nasměrování k možnostem synchronizace s dalšími světly Govee.

Fotogalerie #13 G.Home app H6099 screen 37 G.Home app H6099 screen 38 G.Home app H6099 screen 39 G.Home app H6099 screen 40 G.Home app H6099 screen 41 G.Home app H6099 screen 42 G.Home app H6099 screen 43 G.Home app H6099 screen 44 G.Home app H6099 screen 45 G.Home app H6099 screen 46 G.Home app H6099 screen 47 G.Home app H6099 screen 48 G.Home app H6099 screen 49 G.Home app H6099 screen 50

Po celou dobu, kdy se budete v aplikaci pohybovat v rozhraní pásku, vám bude v pravém horním rohu k dispozici zmíněná ikona ozubeného kolečka, s níž kdykoli vstoupíte do nastavení zařízení, kde snadno poupravíte kalibrace, změníte Wi-Fi údaje a níže najdete rovněž QR kód Matter či praktické průvodce pro ovládání pomocí hlasových příkazů pro Alexu i Asistenta Google. Upřednostňujete-li vytvoření zkratek pro Siri, budete se nejprve muset vlevo nahoře přepnout na domovskou obrazovku (Home), kde k tomu v sekci Default slouží funkce Tap-to-Run, jak demonstruje galerie níže.

Fotogalerie #14 G.Home app H6099 screen 51 G.Home app H6099 screen 52 G.Home app H6099 screen 53 G.Home app H6099 screen 54 G.Home app H6099 screen 55 G.Home app H6099 screen 56 G.Home app H6099 screen 57 G.Home app H6099 screen 58 G.Home app H6099 screen 59 G.Home app H6099 screen 60

Základní technické údaje

Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65″ SMART LED podsvícení RGBICW s příkonem 24 W dodává energii 12V/2A napájecí zdroj. Osvětlení komunikující přes Bluetooth a v 2,4GHz pásmu Wi-Fi se může pochlubit světelným tokem 612 lm, jehož dosahuje za přispění 30 diod na metr s životností až 50 000 hodin. Pásek dokáže reprodukovat až 16 milionů barev, přičemž současně jich je schopen zobrazit 57. Pro Apple uživatele znamená dobrou zprávu jmenovaná podpora Matter a potažmo hlasové ovládání přes Siri, zatímco lidé mimo ekosystém cupertinského giganta se mohou obracet na Alexu i Asistenta Google. Propracovaná korekce zkreslení kamery slibuje věrnou návaznost na barvy displeje.

Resumé

Osobně mne kromě kýženého efektu, kdy máte pocit jakoby prostor najednou výrazně narostl do hloubky, nejvíce překvapila sytost i intenzita barev, jež je schopen pásek vykreslit, společně s velmi slušnou odezvou po stránce rychlosti reakcí. Nějaké zpoždění zde samozřejmě je, ale pokud se na něj přímo nezaměřujete, prakticky jej nezaznamenáte. Jak upozorňuje výrobce, kalibrace zde představuje klíčový krok k dosažení perfektní shody. Já jsem procesu sice věnoval pozornost, ale když jsem později znovu provedl preciznější úpravy, moje spokojenost citelně vzrostla. Myslím, že čeština v Govee Home by mnohým uživatelům usnadnila práci. Do značné míry to však kompenzuje instruktážní video a dobře graficky znázorněné pokyny v rámci kalibrace.

Fotogalerie #15 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - YT Apple TV style color Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - Spotify Apple TV Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - person space Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - nature Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - color sample test Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - color saple grad test Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - mulicolor sample grad test

Ovládací box přilepený na zadní straně televize vyjma párování, případně uvedení do továrního nastavení nejspíš k ovládání nepoužijete. Šmátrat po něm není příliš komfortní. Vnímal jsem ho spíše jako jednotku, která poskytuje potřebné porty a způsob, jak je poměrně snadno integrovat do celého setupu. Lesklé prvky okolo přední části kamery sice odlesky nijak významně neodrážejí, ale obešel bych se bez nich. Budete-li chtít díky podpoře Matter začlenit osvětlení do aplikace Domácnost od Applu, přičemž to platí i pro řešení Amazonu a Googlu, je tak nutné učinit v prvních 15 minutách po zprovoznění. Pokud se k tomu odhodláte jako já později, bude nutné nejprve provést podržením vypínače a čtyřnásobným stisknutím tlačítka pro změnu barvy (hned pod ním) resetování. Poté však vše funguje bez problémů.

Fotogalerie #16 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 Home app screen 1 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 Home app screen 2 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 Home app screen 3 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 Home app screen 4 Govee

Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65″ SMART RGBICW si mne získal prakticky ihned po prvním spuštění. Pocit rozšíření plochy obrazu je opravdu příjemný. Pokud hledáte cestu jak si dopřát skutečně bohatý prostorový zážitek ze sledování obsahu na vaší televizi, vězte, že tohle se Govee povedlo a ve své cenové kategorii jde rozhodně o něco nadprůměrného.

Cena

Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65″ SMART RGBICW aktuálně pořídíte za velmi rozumných 2 528 Kč. Efektem, který vnese do vašeho obýváku při sledování oblíbených filmů a seriálů či hraní her vás určitě příjemně překvapí.

Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65″ SMART RGBICW koupíte zde