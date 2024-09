Jak je to s kompatibilitou starých řemínků s novými Apple Watch 10 a naopak?

V předešlých týdnech a měsících jsme v souvislosti s Apple Watch 10 slyšeli celou řadu nejrůznějších spekulací ohledně jejich designu i funkcí. Poměrně nahlas se hovořilo třeba o novém systému uchycení řemínků, který měl být magnetický a který měl údajně poprvé v historii Apple Watch zapříčinit to, že by s novým modelem nebyly jednoduše kompatibilní (tedy například bez použití adaptérů) starší řemínky, případně naopak by se staršími Apple Watch nebyly kompatibilní řemínky představené k novým Apple Watch. Jak však už nyní víme, veškeré obavy z (ne)kompatibility byly naštěstí liché.

Apple po včerejší Keynote potvrdil, že starší řemínky pro Apple Watch jsou plně kompatibilní se včera představenými Series 10, stejně jako jsou řemínky představené spolu se Series 10 a Ultra 2 plně kompatibilní se staršími modelovými řadami Apple Watch. A to i přesto, že se Series 10 zvětšily v obou velikostních verzích o milimetr z 41 mm na 42 mm a z 45 mm na 46 mm. Jediné, na co je třeba dávat pozor, je tak i nadále jen to, pro jakou velikostní variantu si člověk řemínky kupuje. Jakmile však koupí větší verzi řemínku pro větší hodinky, popřípadě menší verzi pro menší hodinky, má vyhráno. Pokud tedy máte doma sbírku starších řemínků pro Apple Watch, s klidem si můžete Series 10 pořídit.

