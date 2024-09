Tuto nabíječku rozhodně neztratíte, jako první na světě totiž podporuje Apple Najít

Přes jablečnou lokalizační síť Najít lze toho v posledních letech sledovat čím dál tím víc. Už dávno totiž neplatí, že v ní lze vidět polohu Apple zařízení, ale poté, co ji kalifornský gigant otevřel výrobcům třetích stran do ní zamířily nejen lokalizátory, ale třeba i batohy, peněženky a nově dokonce i nabíjecí adaptéry. Ty má na svědomí konkrétně výrobce Twelve South a nutnu uznat, že jeho nabíječky stojí rozhodně za to.

Twelve South ukázal konkrétně dva typy GaN nabíječek, které se od sebe liší primárně výkonem a počtem portů, kdy jedna nabízí dva USB-C porty a výkon 50W, zatímco druhá čtyři USB-C porty a výkon 120W. Cena první je 69,99 dolarů, cena druhé pak 199,99 dolarů s tím, že start prodejů je nastaven na polovinu září. A jak že vlastně integrace do Najít u nabíječek funguje? Jednoduše. Každá disponuje slotem na knoflíkovou baterii, díky čemuž jsou tak nabíječky schopny neustále komunikovat s okolím a díky tomu být tedy viditelné pro síť Najít. Jedná se tak ve výsledku o stejný princip funkčnosti, který využívají AirTagy či jiné pasivní předměty sledovatelné přes Najít. Bezesporu se tedy jedná o zajímavé řešení pro všechny, kteří mají ve zvyku čas od času někde nabíječku zapomenout.