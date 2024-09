Takto navštívíte Vision Pro App Store, i když Vision Pro nemáte

Apple udělal trochu nelogický krok, když umožnil přístup do App Store pro Vision Pro pouze přes Vision Pro. Spoustu lidí by přitom mohlo zajímat, zda jejich oblíbená aplikace je dostupná na Vision a případně jak přesně vypadá, kolik stojí a nebo co o ni říkají ostatní uživatleé v recenzích. Můžete tak zjistit, za kolik se jaké aplikace prodávají a zda aplikace, které jsou pro Vision Pro dostupné jsou ty, které byste dokázali využít a má pro vás cenu do tohoto zařízení investovat poměrně značnou částku.

Vision Pro App store můžete navštívit přímo zde.