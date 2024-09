Kuo: První iPhony s 5G modemem od Applu dorazí už příští rok!

Poté, co Apple přišel v roce 2020 s malou čipovou revolucí, když světu představil své počítačovo-tabletové čipy Apple Silicon, má v plánu v příštím roce opět měnit technologický svět. Počítat má konkrétně s odhalením svých vlastních 5G modemů, kterými nahradí v současnosti využívané řešení od Qualcommu a to údajně v opravdu velkém stylu. Své 5G modemy chce totiž kalifornský gigant vytvořit jednak energeticky superúsporné, ale taktéž „multifunkční“ – tedy aby toho zvládaly více než jen příjem 5G.

Práce na vlastním 5G modemu se sice Applu v minulosti nedařily a dokonce je měl i zcela uložit k ledu, nedávno je však měl znovu rozjet a to tak intenzivně, že má nyní před sebou poslední měsíce testování tohoto řešení a jeho následné nasazení do finálních produktů. Analytik Ming-Chi Kuo pak přišel před pár desítkami hodina s tím, že v roce 2025 má Apple v plánu vyrobit zhruba 35 až 40 milionů kusů těchto modemů, které nasadí do iPhonů SE 4 a iPhonů 17 Air. V nadcházejícím roce pak jich má vyrobit kolem 90 až 110 milionů kusů a o rok později dokonce 160 až 180 milionů kusů, z čehož jasně plyne, že na ně chce plně u svých produktů přejít co možná nejdříve.

Co vše od modemů můžeme čekat sice zatím není tak úplně jasné, kromě nízké energetické náročnosti se však předpovídá například možnost přijímat vedle 5G i WiFi a Bluetooth signál a tak podobně. Apple z nich chce zkrátka vytvořit co nejuniverzálnější díl, který bude následně schopen využít pro řadu funkcí zařízení a tím pádem v nich do budoucna ušetřit místo odstraněním v současnosti samostatných komponentů. A příští rok by měl konečně naznačit, zda je něco takového reálné.