Ocelové Apple Watch končí! Nahradí je titan a staronová varianta

Pokud jste příznivci ocelových Apple Watch, máme pro vás špatnou zprávu. Loni vydané Series 9 jsou totiž podle leakera Majin Bu těmi posledními, které s ocelovým tělem dorazily. Od letošního roku se totiž chce údajně Apple s ocelí rozloučit, stejně jako to loni udělal u iPhonů. A co je zajímavé, loučení se netýká jen těla Apple Watch.

Zdroje leakera tvrdí konkrétně to, že Apple nahradí ocelové tělo u Apple Watch Series 10 titanovým a to hned v několika barvách – konkrétně světlé, tmavé a přírodním titanovém odstínu. Z oceli na titan navíc přejde i milánský tah, tedy jeden z nejvíce ikonických řemínků k Apple Watch vůbec. Díky tomuto kroku bychom se tak mohli dočkat minimálně u řemínku solidního úbytku hmotnosti, jelikož je titan oproti oceli lehčí. Možná nejzajímavější zprávou je však to, že vedle titanových Apple Watch údajně počítá Apple i s návratem oblíbené keramické verze, kterou kdysi prodával v černé a bílé variantě a která byla opravdu nádherná, avšak drahá. Nyní by ale coby výroční edice dávala určitě smysl.

Leaker dále už jen potvrdil svá dřívější slova ohledně dvou nových velikostí ve formě 42 a 46 mm variant, tenkém těle či úzkých rámečcích kolem displeje. Zpochybnil naopak svá slova ohledně rovného displeje po vzoru Apple Watch Ultra s tím, že obrazovka hodinek může být přeci jen i nadále zakulacená po stranách. Jasno o všem ale budeme mít naštěstí už v pondělí, kdy se koná od 19:00 Keynote, na které Apple své žhavé novinky odhalí.