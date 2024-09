Bluetooth 6 je tu! Přináší novinku, která dost možná připraví AirTagy o unikátnost

Standard Bluetooth se tento týden oficiálně dočkala vydání nové verze, která je svými technickými specifikacemi dost možná jednou z nejzajímavějších v éře Bluetoothu jako takového. Nová verze nese označení 6.0 a jakmile se rozšíří, dost možná kvůli ni ztratí AirTagy svou unikátnost, kterou si nyní drží díky čipu U1, jenž slouží pro jejich precizní lokalizování v prostoru na jednotky centimetrů.

Nová funkce Bluetooth 6.0 nese název Channel Sounding a tvůrci standardu Bluetooth ji popisují jako „skutečné povědomí připojení Bluetooth o vzdálenosti mezi zařízeními“ a to údajně s přesností na centimetry i při propojení na znační vzdálenosti. Jinými slovy. Bluetooth 6.0 bude schopen určit, jak daleko od něj je připojené zařízení na základě síly signálu a dalších věcí, což by mohly do budoucna využít lokalizátory třetích stran kompatibilní s Najít pro vytvoření kopie místního hledání. Právě k tomu je přitom v současnosti využíván u AirTagu čip U1, který v kombinaci se stejnými čipy v iPhonech umožňuje snadnou lokalizaci tohoto gadgetu.

Kdy přesně vyjdou první zařízení se standardem Bluetooth 6.0 není v tuto chvíli zcela jasné. Jelikož je však vše potřebné dostupné výrobcům až od nynějška, je víceméně jasné, že si na první vlaštovky nějakou dobu počkáme a že například iPhony se Bluetoothu 6.0 dočkají nejpravděpodobněji až v příštím roce. Mnohem zajímavější však bude to, jak začnou novinku využívat právě lokalizátory třetích stran a zda jim poté Apple odemkne možnost místního hledání po vzoru AirTagu.