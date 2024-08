K čemu je občanka v mobilu, když ji policie nepotřebuje?

Tak se všichni, které obtěžovalo nosit u sebe kartičku velikosti 4×9 centimetrů, po dlouhém čekání dočkali a mohou mít občanský průkaz v mobilu. Upřímně řečeno, za posledních 20 let, co mám občanku, jsem ji použil většinou jen při check-inu v hotelu. Minulý týden mě snad poprvé v životě zastavila policie jen tak v rámci běžné kontroly, aniž by mě naměřili nebo chtěli, abych dýchal. Najít občanku mi chvilku trvalo a musím říct, že policista byl milý stejně jako vždy, když mě za něco kdykoli v ČR zastavili. Během hledání mi řekl, že ji u sebe stejně nemusím mít, což mě zarazilo, protože se o tyto věci příliš nezajímám. Skutečně i potvrdil, že už u sebe nemusíte mít v ČR ani občanku, ani řidičák, a dokonce, pokud je vůz psaný na vás a není například firemní nebo půjčený, nemusíte mít ani doklady od vozu.

Prodávám, jak jsem nakoupil a tyto informacemi před týdnem sdělila přímo hlídka. Protože byl policista skutečně milý, ostatně jako vždy, když se k nim chovám mile i já, tak mi ještě řekl, že sice občanku mít nemusím, ale jim musí fungovat systém a občas se bohužel stává, že systém nefunguje a pak nadiktování rodného čísla a dalších údajů nestačí a pokud by byl opravdu problém a měli by nějaké podezření, mohou vás předvést na služebnu, aby vás ztotožnili, což se vám v případě, že u sebe máte občanku, stát nemůže. Ale systém přece jen většinou funguje, takže byste museli mít opravdu smůlu.

Mě se nenošení občanky netýká už jen proto, že jezdím na nákupy jednou-dvakrát týdně do Rakouska a v Rakousku jsme defacto pořád, a tak mám občanku hozenou v autě. Nicméně co mi přijde trošku zvláštní, je, že jsme jako stát investovali neuvěřitelné množství financí na to, abychom měli občanku v mobilu a v tu stejnou dobu jsme ji přestali potřebovat úplně, protože ji již policie nevyžaduje a my ji nemusíme mít vůbec v jakékoli podobě. Pokud stejně jako já cestujete nebo žijete na rozhraní více států a psa venčíte v Maďarsku, nakupujete v Rakousku a žijete v Bratislavě, pak vám to může být zcela jedno.

Je ale rozhodně na zamyšlení, k čemu vlastně byla pro většinu lidí ta velká sláva, kdy jsme konečně přešli na možnost mít občanku v mobilu, když ji vlastně už ani nepotřebujeme. Samozřejmě se bavíme o běžných denních činnostech a pokud jdete na úřad, do banky nebo podobně, tak si ji zkrátka jednou za čas vezmete a je vám asi fakt jedno, zda ji máte v kapse nebo v mobilu. Navíc například většina bank v mobilu občanku stejně neakceptuje, a tak ji nejčastěji v mobilu můžete využít právě při policejní kontrole.