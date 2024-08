Recenze batohu Tigernu T-B3916: Pojme snad vše, na co si jen vzpomenete

Potřebujete s sebou přenášet do práce, školy či na výlety hodně? Pak pro vás máme tip na batoh, který vám přesně tohle umožní. Řeč je konkrétně o Tigernu T-B3916, který nám nedávno dorazil do redakce na otestování a který jsem si již stihl vyzkoušet. Pojďme se tedy podívat na to, jaký je v praxi.

Specifikace

Tigernu T-B3916 je středně velký, ale překvapivě prostorný batoh, do kterého bez problémů umístíte až 17“ notebook. V klidu do něj tedy „nacpete“ jakýkoliv MacBook z nabídky Applu, jelikož i ty největší v současnosti prodávané nabízí „jen“ 16“ úhlopříčku. S velkým množstvím kapes a přihrádek nabízí batoh dostatek místa pro další příslušenství, takže si vše potřebné můžete vzít s sebou, ať už do školy, práce nebo na cesty.

Batoh Tigernu je ideální pro přepravu vašeho pracovního vybavení. Jeho dobře navržený vnitřní prostor umožňuje bezpečné uložení notebooku v zadní části, přičemž stále zbývá dostatek místa na příslušenství, jako jsou powerbanky, kabely nebo nabíječky. Přední kapsa je určena pro menší předměty, které potřebujete mít rychle po ruce, a obsahuje také síťovanou přihrádku. Přes ti na ně skvěle uvidíte a v případě nutnosti je tedy i rychle nahmatáte a vytáhnete.

Ačkoli se na první pohled nezdá velký, tento batoh na notebook pojme překvapivě mnoho věcí. Uvnitř najdete boční kapsy, které jsou ideální pro uložení deštníku nebo lahve na pití. Voděodolný nylon 200D, ze kterého je vnějšek batohu vyroben, pak chrání vaše věci před nepříznivými vlivy počasí, a batoh je také odolný vůči poškrábání a snadno se čistí. Pokud vás pak zajímají jeho rozměry, ty jsou 30 x 19 x 43 cm při objemu 20 litrů.

Kromě skvělého systému kapes nabízí batoh i healší praktické prvky, jako jsou kvalitní nastavitelné popruhy s malou kapsičkou na sluchátka. Hlavní kapsy jsou vybaveny zipy s dvojitými jezdci pro rychlé a bezpečné uzavření. Na horní straně se pak nachází ucho pro pohodlné přenášení na kratší vzdálenosti. Potěší určitě i USB port, který je umístěný na boku batohu a vám umožní snadno nabíjet mobil nebo tablet – stačí připojit powerbanku uvnitř batohu a port bude aktivní zvenčí. Jedná se sice jen u USB-A port, ale lepší než nic.

Testování

Asi každý z nás se někdy dostal do situace, kdy s sebou potřeboval vzít spoustu věcí, ale zároveň nechtěl mít batoh typu velká krosna, který v mnoha situacích nemusí působit úplně vhodně. Přeci jen, do školy či do práce si něco takového vzít opravdu nechcete a na nějaké ty městské výlety taky úplně ne. Tigernu T-B3916 však vlastně takovou malou krosnou je – tedy alespoň co se vnitřního prostoru, kterého má vskutku požehnaně, týká. Lví podíl na tom má chytře vymyšlený systém kapes, kdy jedna velká zadní kapsa vám poslouží pro přenášení notebooku, tabletu či jiné elektroniky, do druhé naskládáte například oblečení, učení či jiné prostorově náročnější věci a přední kapsy jsou pak jako stvořené pro drobnější věci typu papírové kapesníčky, klíče, mobil, peněženka či nějaká ta svačina. Obecně musím říci, že kapes je tu požehnaně a myslím si, že i ten největší milovník systematického uspořádání předmětů díky nim zajásá.

Není to však jen úložný prostor, který vás u tohoto batohu nadchne, či líbivý design. Potěší i jeho velmi kvalitní polstrování na zádech a popruzích, díky kterému se batoh nosí pohodlně klidně i celý den. Já si jej vyzkoušel na jednom z celodenních pracovních „výletů“ a musím říci, že ač jmse toho s sebou měl sbaleno opravdu dost, díky kvalitnímu polstrování jsem ani večer neměl pocit, že bych měl z batohu otlačená ramena či záda. za mě tedy opravdu super kousek. Pomyslnou třešinkou na dortu je pak USB port, který sice není ničím vyloženě výjimečným, na druhou stranu však ani vyloženě standardním. A když je člověk celý den odkázán na telefon a nemá u sebe magnetickou powerbanku, pak se nabíjení přes kabel, kdy na jeden konec zapojíte klasickou powerbanku a na druhý pak telefon, rozhodně hodí.

Resumé

Tigernu T-B3916 je batoh, který v sobě kombinuje skoro až neuvěřitelné množství prostoru, stále rozumné rozměry, líbivý design, skvělý systém kapes a kvalitní polstrování. Pokud tedy potřebujete přenášet větší množství věcí, pak je pro vás tento batoh jako stvořený. Pojme toho totiž opravdu mnoho, aniž byste to pocítili zhoršenou přehledností vašich předmětů.

