Jak na iPhonu přidat rozpoznané skladby do playlistu v Apple Music? Posloucháte skvělou skladbu, ale nevíte, jak se jmenuje? S funkcí rozpoznávání hudby v iOS 17.4 a novějších verzích to není žádný problém. A co víc, rozpoznanou skladbu můžete rovnou přidat do svého oblíbeného playlistu v Apple Music, včetně těch v Apple Music Classical. Pojďme si ukázat, jak na to.

Funkce rozpoznávání hudby je užitečným nástrojem pro každého milovníka hudby. Díky ní rychle zjistíte název skladby, interpreta a další informace o písničce, která právě hraje. A pokud se vám skladba líbí natolik, že ji chcete přidat do svého playlistu, Apple vám to usnadňuje. V tomto článku vám ukážeme, jak jednoduché je rozpoznanou skladbu přidat do vašeho playlistu v Apple Music.

Jak na iPhonu přidat rozpoznanou skladbu do playlistu v Apple Music

Pokud slyšíte skladbu, kterou chcete identifikovat, stačí na vašem iPhonu otevřít Ovládací centrum a klepnout na ikonu Shazam.

Shazam automaticky začne rozpoznávat skladbu.

Jakmile Shazam skladbu identifikuje, zobrazí se vám panel s informacemi o skladbě.

Klepněte na tento panel.

V zobrazeném menu vyberte možnost Přidat do.

Zobrazí se seznam vašich playlistů.

Vyberte playlist, do kterého chcete skladbu přidat. Můžete si vybrat jakýkoliv playlist.

Fotogalerie Apple Music pridani rozpoznane skladby 1 Apple Music pridani rozpoznane skladby 2 Apple Music pridani rozpoznane skladby 3 Apple Music pridani rozpoznane skladby 4 Vstoupit do galerie

Jak vidíte, přidání rozpoznané skladby do playlistu v Apple Music je velmi snadné a rychlé. Díky této funkci si můžete snadno vytvářet vlastní hudební sbírky a mít všechny své oblíbené skladby na jednom místě. Už nikdy nezapomenete název té skvělé písničky, kterou jste slyšeli v rádiu nebo v obchodě.