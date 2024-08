Repráky a sluchátka JBL lze díky Back to School získat až o 31 % levněji

Komerční sdělení: Zpříjemněte si začátek nového školního roku slevami na reproduktory, sluchátka či soundbary z dílny JBL v rámci akce Back to School. A že je rozhodně o co stát! Slevy totiž dosahují až 31 % a vztahují se na spoustu různých modelů. Je tedy rozhodně o co stát.

Za vypíchnutí stojí například sleva na sluchátka JBL Live Flex, jejichž cena spadla na pouhých 3399 Kč z 4590 Kč. Zaujmout můžou ale třeba i náhlavní sluchátka JBL Quantom 350 Wireless, jejichž cena klesla o příjemných 10 % z 1990 Kč na 1799 Kč. A koneč,ě zlevnil i oblíbený reproduktor JBL Flip 6 a to konkrétně o 16 % – nyní tedy stojí jen 2999 Kč namísto obvyklých 3590 Kč. Slev je nicméně mnohem více a rozhodně se vyplatí si je všechny detailně prohlédnout. Rozhodně totiž stojí za to.

JBL Back to School slevy si můžete prohlédnout zde