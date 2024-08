Recenze batohu Tigernu T-B3983: Minimalistická stylovka za super cenu

Vybrat kvalitní batoh do školy, do práce či na cesty může dát pořádně zabrat. Pokud před takovým hledáním stojíte nyní i vy, zkusíme vám jej následujícími řádky usnadnit. Do redakce nám totiž dorazil na vyzkoušení batoh Tigernu T-B3983 a protože rozhodně zabodoval, byla by škoda vás s jeho hodnocením napínat déle než je třeba. Pojďme tedy na to.

Specifikace

Městský batoh Tigernu T-B3983 nabízí dostatek místa pro všechny vaše potřeby, včetně notebooku s úhlopříčkou až 15,6“. Bez problému tak do něj vměstnáte de facto jakýkoliv MacBook ze současné nabídky Applu, jelikož i 16“ MacBook Pro by měl rozměrově do polstrované zadní kapsy vlézt. Batoh má ale dostatek prostoru i pro oblečení, takže pokud plánujete strávit mimo domov několik dní, tento batoh vám bez problému poslouží. Navíc je voděodolný, má skrytou kapsu na zadní straně a díky prodyšné síťovině je pohodlný na nošení.

Batoh je ideální pro organizaci vašich věcí při cestování. Notebook je bezpečně uložen v zadní části batohu, oddělený od ostatních předmětů, což zajišťuje jeho ochranu během přepravy. Prostorná hlavní kapsa pak pojme oblečení, osobní hygienu nebo množství knih a sešitů. Před touto kapsou je k dispozici menší prostor na psací potřeby a příslušenství, jako jsou powerbanky, kabely či externí disky. Přední kapsa je určena pro předměty, které potřebujete mít rychle po ruce, například cestovní doklady, a k tomu všemu je zde ještě jedna menší kapsička vpředu. Ta je fajn třeba na papírové kapesníčky, klíče či nějakou tu malou svačinku. Batoh ale kromě běžných kapes a přihrádek nabízí i skrytou kapsu na zadní straně, která je při nošení na zádech neviditelná pro ostatní.

Na ramenním popruhu naleznete nenápadné poutko na zavěšení brýlí, zatímco druhý popruh poslouží k uložení sluchátek nebo jiných malých předmětů. Na zadní straně je také popruh pro pohodlné připevnění batohu k většímu cestovnímu kufru, a nahoře robustní držadlo, díky kterému se plně naložený batoh příjemně přenáší.

Díky vnějšímu materiálu s voděodolnou vrstvou si batoh poradí i s intenzivním deštěm, takže se nemusíte bát, že by vaše věci přišly k úhoně. Super je, že jsou hlavní kapsy vybaveny dvojitými zipy, které lze snadno zajistit TSA zámkem. Záda a vnitřní strana popruhů jsou pokryty prodyšnou síťovinou, která zajišťuje cirkulaci vzduchu a komfort při nošení i v horkých dnech. Uvnitř batohu najdete podšívku z TPU materiálu, která je odolná proti poškrábání, což zajistí, že vám batoh dlouho vydrží jako nový.

Testování

Pokud jste vyznavači minimalistických batohů určených primárně do města pro studium či práci, právě jste jej v Tigernu T-B3983 našli. Ten totiž svým designem přesně tyto parametry splňuje. Tento batoh však není v žádném případě jen o designu – i jeho vnitřní prostory v čele s promyšleným systémem kapes totiž stojí rozhodně za to. Super je za mě zejména zadní oddělená kapsa pro laptop, díky které se tak k počítači dostanete bez nutností „přehrabování se“ ve zbytku batohu, což se zejména v případě, že je „napěchován“ k prasknutí rozhodně hodí. Středová kapsa pak pojme bez problému jak oblečení, tak třeba i jídlo či učení, Přední velká kapsa je jako stvořená na menší doplňky a do malé přední kapsy pak nasoukáte drobností, které je fajn mít neustále po ruce. Zkrátka a dobře, i přes rozměry 28 x 17,5 x 43 cm a objem 21 litrů se toho do batohu vejde až překvapivě dost.

Právě rozměry batohu jsou za mě jeho další velkou výhodou, jelikož je opravdu skladný a tedy s ním nebudete mít problém cestovat například v MHD do školy či do práce, popřípadě jej mít s sebou v škole či na pracovišti tak, že na něm nebude zbytečně zabírat drahocenný prostor například u nohou. A díky tomu, že v Tigernu mysleli i na vaši bezpečnost, naleznete na batohu stříbrný reflexní proužek, který dokáže odrážet světlo poté, co na něj někdo či něco zasvítí. Jedná se přitom o relativně nenápadnou záležitost, takže se nemusíte bát toho, že by design batohu kvůli ní trpěl.

Co se pak týče polstrování zad a ramenních popruhů, ani zde neshledávám žádné nedostatky. Polstrování obou těchto prvků je totiž na velmi solidní úrovni a vy si tak můžete být jisti tím, že vás z něj nebudou bolet záda či vás nebude tlačit ani po celém dni s ním na zádech. Jasně, pokud jej naložíte těžkým nákladem, pak jej samozřejmě na zádech pocítíte, ale při standardním množství například studijních materiálů poslouží tento batoh pro jejich přenášení skutečně spolehlivě.

Resumé

Hodnocení batohu Tigernu T-B3983 je pro mě po pár dnech jeho testování naprosto jednoduché. Tento minimalistický krasavec se super rozvržením kapes totiž zkrátka dává smysl a poslouží do školy, do práce či klidně i na cesty. Pokud vás tedy designově zaujal, můžete si být jistí, že ohledně jeho dalších vlastností budete minimálně stejně nadšeni. Za mě tedy super koupě, které bych se rozhodně nebál.

Batoh Tigernu T-B3983 lze zakoupit zde