Vychutnejte si vaše oblíbené skladby kdekoli s JBL Tour PRO 3: Nová generace TWS sluchátek s displejem

Tisková zpráva: Společnost JBL, lídr v oblasti audio technologií, představila nová JBL Tour PRO 3, dosud nejpokročilejší True Wireless Stereo (TWS) sluchátka. Díky dvěma měničům, prostorovému zvuku JBL Spatial 360 s funkcí sledování pohybu hlavy, pokročilé technologii True Adaptive Noise Cancellation 2.0 a chytrému nabíjecímu pouzdru s jedinečnými funkcemi, JBL Tour PRO 3 přinášejí zcela nový zážitek z používání a inovativní přístup k TWS sluchátkům.

Mezi hlavní inovace sluchátek JBL Tour PRO 3 patří druhá generace chytrého nabíjecího pouzdra. Toto pouzdro nejenže umožňuje plnou kontrolu nad funkcemi sluchátek, ale také slouží jako bezdrátový zvukový vysílač, který umožňuje přehrávání hudby z jakéhokoli USB nebo analogového zdroje, například palubního počítače v letadle pro sledování filmů. Stačí připojit pouzdro a okamžitě si můžete vychutnat zvuk filmů nebo hudby.

Novinkou je také přímé 2,4GHz spojení mezi pouzdrem a sluchátky, které nabízí stabilnější připojení a výrazně nižší latenci než klasické Bluetooth propojení. Díky tomu jsou tato sluchátka ideální pro hraní her, hovory, sledování filmů i poslech hudby.

JBL Tour PRO 3 jsou první TWS sluchátka od JBL, která plně podporují technologii Auracast. Zvukový obsah můžete snadno sdílet s jakýmkoli zařízením podporujícím Auracast, a to prostřednictvím tlačítka Auracast na displeji nabíjecího pouzdra nebo jednoduchým klepnutím na pouzdro, případně použitím příslušné aplikace.

Modernizované chytré pouzdro má navíc o 30 % větší displej než jeho předchůdce, přičemž si zachovává menší a kompaktnější design. Displej umožňuje pohodlnou kontrolu nad přehráváním hudby, zobrazení ID3 tagů s názvem interpreta a skladby, informace o volajícím, mediálních souborech a mnohem více, aniž byste museli použít svůj mobilní telefon.

Pohlcující prostorový zvuk Spatial 360 s funkcí sledování pohybu hlavy

Sluchátka JBL Tour PRO 3 nyní disponují inovativní technologií prostorového zvuku JBL Spatial 360 a funkcí sledování pohybu hlavy. Tyto technologie jsou kompatibilní s jakýmkoli zvukovým zdrojem, ať už jde o sledování filmů nebo hraní videoher. Díky nim se stereo zvuk mění v plně pohlcující prostorový zážitek.

Legendární JBL PRO Sound

Užijte si špičkovou kvalitu zvuku bez ohledu na to, co posloucháte. Sluchátka JBL Tour PRO 3 jsou vybavena revolučním hybridním systémem dvojitého měniče v každém sluchátku, což zajišťuje legendární JBL Pro Sound. Vyvážený armaturový měnič se stará o čisté vysoké tóny, zatímco 11mm dynamický měnič poskytuje hluboké a čisté basy i živé vokály. Díky vyhrazenému DAC kodeku pro každý měnič, který zpracovává specifický frekvenční rozsah od 20 Hz do 40 kHz, si vychutnáte každý detail zvuku s úžasnou věrností, blížící se studiové kvalitě.

Bezdrátový zvukový kodek Hi-Res LDAC** posouvá kvalitu zvuku na ještě vyšší úroveň, přenáší třikrát více dat než standardní Bluetooth kodeky, což vede k výjimečně detailnímu zvuku ve vysokém rozlišení.

„JBL Tour PRO 3 představují novou audio platformu navrženou pro dokonalý zvuk, která nastavuje nové standardy v oblasti přizpůsobení, výkonu a pohodlí. Zvláště mě nadchla nová generace chytrého nabíjecího pouzdra s inovativní technologií audio vysílače, která otevírá široké možnosti pro zlepšení kvality zvuku a poslechového zážitku,“ uvedl Carsten Olesen, prezident Consumer Audio společnosti HARMAN.

Přizpůsobitelný poslechový zážitek

Sluchátka JBL Tour PRO 3 jsou navržena tak, aby poskytovala výjimečný zvuk v jakémkoli prostředí. Jsou vybavena nejnovější technologií JBL True Adaptive Noise Cancellation 2.0, která měří hladiny hluku více než 50 000krát za sekundu a automaticky se přizpůsobuje změnám prostředí, aby efektivně kompenzovala nežádoucí hluk.

Pro zajištění maximálního pohodlí a výkonu jsou sluchátka JBL Tour PRO 3 dodávána s širokou nabídkou silikonových nástavců. Můžete si vybrat z pěti různých velikostí, spolu s jednou sadou pěnových nástavců, abyste dosáhli ideálního přizpůsobení.

S šesti mikrofony a hydrodynamickým designem odolným proti větru zajišťují sluchátka Tour PRO 3 jasný a nezkreslený přenos hlasu během hovorů. Používají nový, patentovaný algoritmus JBL Crystal AI, který zlepšuje srozumitelnost vašeho hlasu i v hlučném prostředí. Váš hlas bude čistý nejen v rušných místech, jako je doprava nebo metro, ale i v kavárnách či jiných hlučnějších prostředích.

Vylepšete své hovory pomocí nového inteligentního ekvalizéru hovorů Voice Call, který optimalizuje úroveň zvuku tím, že snižuje hlasitost hlasitějších účastníků a zesiluje hlasy těch, kteří mluví tiše.

Personalizace na míru

Díky funkci Personi-fi 3.0, která provádí sluchový test, si můžete zvuk přizpůsobit podle svých preferencí. Tento algoritmus JBL měří a upravuje individuální sluchové profily pomocí 12 pásem a 14 tónů, přičemž nově lze provádět úpravy samostatně pro každé ucho, což poskytuje dosud nejvíce přizpůsobitelný zážitek z poslechu.

JBL Tour PRO 3 navíc umožňují uživatelům personalizovat si tapetu uzamčené obrazovky displeje vlastní fotografií a podporují zobrazení příkazů ve 13 jazycích.

Sluchátka JBL Tour PRO 3 budou k dispozici na jbl.cz v barvách černá a latte od září 2024 za maloobchodní cenu přibližně 7499 Kč.

* Sluchátka JBL Tour PRO 3 mají certifikaci “Zoom“.

** LDAC je k dispozici pro telefony se systémem Android 8.0 a vyšším, ale není podporován na zařízeních s iOS.