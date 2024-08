Netradiční platební metody táhnou. Počet nákupů s odloženou nebo rozloženou platbou u DATARTu v červenci meziročně stoupl o 150 %

Tisková zpráva: Proměňující se nákupní chování Čechů se promítá i do obliby různých platebních metod. Podle statistik maloobchodního prodejce elektroniky DATART tak výrazně roste popularita možnosti odložení nebo rozložení platby. Před začátkem prázdnin – v květnu a červnu – dosahovaly meziměsíční nárůsty nákupů využívajících jednu z těchto plateb téměř 90 %, v červenci pak vzrostl jejich počet meziročně o 150 %. Mezi tradičními platebními metodami dominují platby kartou, stále častěji je však čeští spotřebitelé provádí s pomocí mobilních zařízení.

V důsledku rozbouřené ekonomické situace posledních let se postupně proměňuje nákupní chování českých spotřebitelů. Změny se odráží i v oblibě jednotlivých platebních metod. Ke slovu se tak stále častěji dostávají alternativní platební služby. Nejvýrazněji podle statistik maloobchodního prodejce elektroniky DATART stoupá zájem zákazníků o možnost odložení platby či rozložení platby do několika měsíců – takzvané platby na třetiny. Od začátku roku roste počet nákupů využívajících službu Skip Pay nebo Twisto každý měsíc řádově o desítky procent. V květnu a červnu dokonce dosahovaly meziměsíční nárůsty téměř 90 %.

„Největší nárůst v oblibě mezi platebními metodami zaznamenáváme právě u takzvaných Buy Now, Pay Later (BNPL) plateb, které nabízíme formou odložených a rozložených plateb. Stále větší popularitě se tyto služby, kam spadá třeba platba na třetiny, těší zejména díky tomu, že spotřebitelům dopřávají poměrně velkou dávku flexibility. Platbu si tímto způsobem rozloží do několika měsíců a vyhnou se tomu, že by nenadálý výdaj v podobě rozbité pračky nebo lednice výrazněji zasáhl do jejich rodinného rozpočtu,“ vysvětluje Valdemar Schubert, Head of financial services and payments DATART.

Spotřebitele láká jednoduchost a pohodlí

Vedle vyšší finanční flexibility a stability tyto služby podle Valdemara Schuberta spotřebitele oslovují zejména svou jednoduchostí. Zákazník se u nich totiž zcela vyhne zdlouhavému vypisování osobních údajů a papírování. Během prvního nákupu na třetinu je ještě nezbytné ověření jeho identity pomocí Bank iD, v případě dalších nákupů už k ověření stačí jen aplikace poskytovatele služby.

„Zákazník si vybere zboží v hodnotě od 3 do 60 tisíc korun, během několika minut ověří svou identitu a ihned na prodejně nebo na e-shopu kartou zaplatí třetinu celkové ceny. Zbylé dvě části jsou mu z karty automaticky strženy po 30 a 60 dnech,“ říká Valdemar Schubert. Stejně rychlý je podle něj proces i v případě odložené platby, kdy má zákazník na zaplacení celé částky až 30 dnů.

Mobilní platby vládnou

Asi nikoho nepřekvapí, že čeští spotřebitelé při nákupu elektroniky nejčastěji využívají platbu kartou. Stále častěji tak ovšem podle dat maloobchodního prodejce elektroniky DATART činí prostřednictvím mobilních zařízení. „Spotřebitelé si tuto formu platby oblíbili, protože je nejen bezpečná, ale také velmi rychlá. Telefon nebo chytré hodinky mají lidé neustále po ruce a na rozdíl od běžných palebních karet obvykle stačí jen přiložit k terminálu odemknuté zařízení. Není tak nutné zadávat PIN kód,“ popisuje Valdemar Schubert.

Nabídka platebních metod, ze kterých mohou zákazníci vybírat, se však podle něj neustále rozšiřuje. „V našich kamenných prodejnách i na e-shopu mohou zákazníci využít širokou paletu platebních metod. Naprostou samozřejmostí je platba v hotovosti, přímo debetními a kreditními kartami či zprostředkovaně pomocí Google Pay nebo Apple Pay. Rychlé a jednoduché platby však dnes umožňují i bankovní převody přes QR kód. Pro ty, kteří preferují zaplacení později či po částech, jsou pak k dispozici různé finanční služby, včetně klasických nákupů na splátky a moderních Buy Now, Pay Later produktů,“ shrnuje Valdemar Schubert.

