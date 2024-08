Red Bull dokázal přezout monopost v naprosté tmě rychleji než většina týmů během závodu

I když v letošním roce Red Bull na okruzích již zdaleka nedominuje tak, jak v předchozích dvou sezónách, stále se F1 baví. Svědčí o tom i jejich nejnovější počin, kdy vyměnili během pit stopu stav beztíže za absolutní tmu. Když si piloti měli tipnout v jakém čase dokáží mechanici přezout, ukázalo se, že Checo Perez svému týmu příliš nevěří a tipnul čas 33 sekund. To Max byl o poznání větší střelec a tipoval 6,69 sekund. Jak se však ukázalo, ani jeden z nich neměl zdaleka pravdu a výsledný čas se od toho, který předvádí mechanici běžně během závodů příliš nelišil.

Během deseti pokusů se jejich čas stále zlepšoval až v tom poslendím dosáhli neuvěřitelného výsledku 2,84 sekundy. Co by Ferrari za podobné časy při přezouvání dalo i za světla. Je vidět, že mechanici v Red Bullu svou práci skutečně umí a my se můžeme podívat na další šílenost, kterou předvedli v následujícím videu.