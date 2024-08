Recenze Tigernu T-B910: Manažerský batoh, který zaujme zvenčí i uvnitř

Do redakce nám na vyzkoušení dorazil další batoh z dílny Tigernu a jelikož jsem si s ním na zádech již nějakou chvíli užil, je na čase vás s ním seznámit. Recenze Tigernu T-B910 je tedy tu a my proto pojďme rovnou na věc.

Specifikace, zpracování a design

Městský batoh Tigernu T-B9110 dokáže zaujmout jak muže, tak i ženy svou univerzálností i elegancí. Díky nepromokavému vnějšímu materiálu chrání batoh veškerý obsah před deštěm, zatímco měkké polstrování na zádech zajišťuje pohodlí při nošení. Co se týče vnitřních kapes, těch batoh nabízí dostatek, díky čemuž tak není sebemenší problém s uspořádáním všech vašich věcí.

Tento batoh je ideálním společníkem zejména na cesty. To proto, že například v zadní části má bezpečnou přihrádku pro notebook, kterou lze zajistit pružným popruhem a která obsahuje třeba i speciální tlumící materiál eliminující otřesy. Kromě počítače pojme tato kapsa i další příslušenství nebo oblečení na několik dní. Před touto velkou kapsou je další prostor pro menší zařízení jako tablet, psací potřeby nebo doklady. Nechybí zde také síťované přihrádky či očko na klíče.

Batoh je vhodný pro notebooky o velikosti až 15,6“, přičemž vzhledem k možnosti počítačovou kapsu zcela rozepnout nebudete mít problém ani s přenášením 16“ MacBooků Pro, a nabízí dostatek místa i pro sešity, peněženku a další příslušenství jako myš nebo powerbanku v několika vnitřních kapsách. Na přední straně se nachází další kapsa pro rychlý přístup k věcem, které potřebujete mít po ruce. Po stranách jsou dvě kapsy s pružným popruhem, které lze zvětšit a uložit například větší láhev s pitím nebo deštník.

Vnější materiál batohu je potažen odolnou tkaninou, která poskytuje nepromokavou ochranu pro všechny vaše věci. Výrobce přidal i praktickou vychytávku – v zadní části je skrytá kapsa na platební kartu nebo doklady, která je při nošení batohu bezpečně chráněna před neoprávněným přístupem. Pro pohodlné nošení přispívají také měkké polštářky na zádech.

Testování

Musím říci, že mi batoh Tigernu T-B910 padnul do oka prakticky na „první dobrou“, jelikož jsem na podobný typ zvyklý i v běžném životě a používám je například na tiskové konference výrobců smartphonů či příslušenství v Praze. T-B910 vás však neosloví jen svým designem, který kombinuje koženku s pevným, nepromokavým materiálem, ale hlavně svým vnitřním systémem kapes. Pokud často převážíte počítač či tablet, zaručeně oceníte speciální vnitřní přihrádku, která není „přišitá“ v zadní kapse, ale lze ji díky tomu, že je uchycena ze tří stran suchými zipy, přizpůsobit velikosti počítače či čehokoliv, co do dané přihrádky potřebujete vložit. Přihrádka je navíc opatřena speciální tlumící vrstvou, která předmětům v ní uloženým zajistí dokonalou stabilitu a nulové otřesy. Můžete si tedy být jistí tím, že vám notebook v batohu nebude pendlovat.

Velmi kladně musím zhodnotit ale i vnitřní systém kapes. Ten je jednak velmi chytře uspořádaný, díky čemuž tak máte snadno přístup prakticky ke všem předmětům v nich uložených, ale co je asi ještě důležitější – kapes je k dispozici opravdu strašně moc. Pokud jste tedy stejně jako já milovníky uspořádávání předmětů do kapes, zde si přijdete na své, protože kapsu zde najdete snad na vše, co vás napadne.

Pokud vás zajímají rozměry batohu, ty jsou dle výrobce 30 x 21 x 43,5 cm s tím, že z vlastní zkušenosti mohu potvrdit určitou elasticitu a tedy možnost „roztáhnout“ batoh při naložení do trochu větších rozměrů. Rozměrově se tedy jedná o batoh, který by vám měl v klidu projít coby příruční zavazadlo do letadla. Jasně, můžeme se bavit o tom, že oficiálně chce třeba hojně využívaný Ryanair příruční zavazadla do 40 x 25 x 20 cm, avšak kdo s touto společností letěl, ví, že se na tyto rozměry nehraje a na palubu vám projdou zavazadla mnohem větší. Zde se tedy opravdu nedokáži představit, že by vás do letadla nepustili.

Co se týče pohodlnosti batohu, ačkoliv se mohou zdát polstry na zádech i na popruzích relativně slabé, rozhodně nelze říci, že by bylo nošení batohu nepříjemné, I při jeho větším „naložení“ vás na zádech tlačit nebude. Samozřejmě je ale třeba brát v potaz, že se jedná o manažerský batoh, který není určen vyloženě pro přenášení „tun“ věcí. V porovnání s turistickými batohy tedy logicky tak měkce na zádech nepůsobí.

Resumé

Za mě osobně je Tigernu T-B9110 perfektní batoh, který nejenže vypadá skvěle a pojme hodně věcí, ale nabízí rovněž opravdu příjemný systém kapes, který vám umožní roztřídit si vše přesně tak, jak jen potřebujete. Pokud tedy máte rádi podobný typ batohů, tento vás zaručeně zaujme a potěší.

