Tyto wejlepší widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu rozhodně stojí za zkoušku

Historico je ideální nástroj pro všechny, kteří chtějí zábavným způsobem rozšířit své znalosti o historii. Aplikace nabízí širokou škálu témat, od starověku až po současnost, a to vše podáno srozumitelnou a zajímavou formou. Díky pravidelné dávce historických faktů si můžete zlepšit paměť, rozšířit slovní zásobu a získat nový pohled na svět kolem sebe. Widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu vám navíc umožní mít historické poznatky neustále po ruce.

Battery Widget je více než jen obyčejná aplikace pro sledování stavu baterie. Je to stylový a intuitivní nástroj, který promění váš iPhone v chytrého asistenta. Díky široké paletě barevných a přizpůsobitelných widgetů si můžete vytvořit domovskou i uzamčenou obrazovku, která bude nejen funkční, ale také esteticky příjemná. Ať už preferujete minimalistický design nebo barevné kombinace, Battery Widget vám umožní vytvořit si vzhled zcela podle vašich představ.

WidgetHealth je ideální aplikace pro všechny, kteří chtějí mít přehled o svém zdraví a pohybové aktivitě, aniž by museli obětovat své soukromí. Tato aplikace neukládá žádná data na vzdálené servery, takže máte jistotu, že vaše osobní informace zůstanou v bezpečí. Díky elegantním a přizpůsobitelným widgetům si můžete sledovat své zdravotní statistiky přímo na domovské obrazovce svého iPhonu.

Home Widget for HomeKit

Home Widget for HomeKit přináší revoluci do ovládání chytré domácnosti. Díky interaktivním widgetům na domovské obrazovce a zamykací obrazovce vašeho iPhonu máte všechny potřebné funkce doslova na dosah prstu. Zapněte světla, upravte teplotu, aktivujte oblíbené scény – to vše bez nutnosti otevírat aplikaci. Užijte si pohodlí a rychlost ovládání vaší chytré domácnosti.

Fotogalerie #5 Home Widget for HomeKit 7 Home Widget for HomeKit 6 Home Widget for HomeKit 5 Home Widget for HomeKit 4 Home Widget for HomeKit 3 Home Widget for HomeKit 2 Home Widget for HomeKit 1 Vstoupit do galerie

Aplikaci Home Widget for HomeKit stáhnete zde.