Uspořádejte si v Připomínkách záznamy do složek a mějte v nich díky tomu dokonalý pořádek

Jak v Připomínkách uspořádat záznamy do složek? Připomínky na iPhonu nabízí spoustu možností jak zaznamenávat nejrůznější důležité úkoly a další záznamy. Tato nativní aplikace od Applu nabízí mimo jiné také možnost uspořádání jednotlivých záznamů do složek. Jak na to?

Máte v Připomínkách chaos a ztrácíte se v záplavě úkolů? S touto funkcí už to tak být nemusí. Uspořádejte si připomínky do složek a snadno je rozdělte do kategorií, jako je práce, nakupování, osobní úkoly a další.

Postup:

Otevřete aplikaci Připomínky.

Vyberte připomínku, kterou chcete zařadit do složky, a podržte na ní prst.

V pravé horní části obrazovky se zobrazí seznam existujících složek. Přetáhněte připomínku na jednu z nich, nebo ji přetáhněte mimo seznam, abyste vytvořili novou složku.

Vytvořte novou složku (volitelně). Pokud jste připomínku přetáhli mimo seznam existujících složek, zobrazí se pole pro zadání názvu složky. Zadejte název, který jasně vyjadřuje obsah složky.

Připomínky na iPhonu jsou skvělý nástroj pro organizaci úkolů a důležitých informací. S rostoucím počtem úkolů se ale může jejich přehlednost zhoršovat. Naštěstí existuje jednoduché řešení: složky. S touto funkcí už nikdy neztratíte důležitý úkol v záplavě připomínek. Uspořádejte si je do složek a udržíte si přehled o všem, co je potřeba udělat.