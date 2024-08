Neuralink je v mozku dalšího člověka! Do 10 let ho budou mít podle Muska v hlavě miliony lidí

Budoucnost ve formě ovládání elektroniky myšlenkou je podle všeho opět o krok blíž. Vyplývá to alespoň ze slov Elona Muska, který stojí za projektem Neuralink, tedy čipem do mozku mimo jiné právě pro ovládání elektroniky myšlenkou. Čip byl nedávno implementován do mozku prvního člověka, přičemž nyní je v mozku dalšího. A další budou následovat.

Musk na Neuralink v krátkosti zabrousil na svém účtu na X při sdílení článku z blogu Neuralinku ohledně implementace čipu do hlavy dalšího pacienta. Na svůj účet napsal konkrétně: „Pokud vše půjde dobře, budou stovky lidí s Neuralinkem v hlavě během několika let, desetitisíce během 5 let a miliony během nadcházejících 10 let,…“. Vize s Neuralinkem má tedy Musk obrovské a bude o to zajímavější, jak se vše do budoucna vyvine.

Neuralink je ambiciózní projekt, který byl založen Elonem Muskem v roce 2016 s cílem propojit lidský mozek s počítačovým rozhraním. Hlavním cílem projektu je vytvořit zařízení, které umožní přímou komunikaci mezi mozkem a stroji, čímž by se mohly zlepšit lidské schopnosti a léčit různé neurologické poruchy. Zařízení Neuralink, označované jako „neural lace,“ by mělo být implantováno do mozku pomocí jemných elektrod, které zaznamenávají a stimulují mozkovou aktivitu. Projekt má potenciál přinést revoluci v léčbě nemocí jako je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba nebo deprese.

V dlouhodobém horizontu má Neuralink vizi propojit lidskou mysl s umělou inteligencí, což by mohlo přinést dosud nepředstavitelné možnosti rozvoje lidského poznání a schopností. Implantace by měla být minimálně invazivní, srovnatelná s laserovou operací očí. Neuralink zatím čelí mnoha technickým a etickým výzvám, včetně otázky, jak bezpečně integrovat zařízení do mozkové tkáně. Projekt již získal značnou pozornost médií a vědecké komunity, ale také vyvolal obavy ohledně možného zneužití této technologie. Elon Musk věří, že Neuralink je klíčem k tomu, aby lidstvo zůstalo konkurenceschopné v éře rychle se rozvíjející umělé inteligence. Tento projekt představuje jeden z největších kroků směrem k budoucnosti, kde se hranice mezi člověkem a strojem mohou začít stírat.