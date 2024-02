První člověk s čipem Neuralink v mozku je zdravý, nyní dokáže ovládat kurzor myši myšlenkou

Doba, kdy bude lidstvo ovládat technologie jen svým pohledem se nezadržitelně blíží, přičemž lví podíl na tom má technologický startup Neuralink Elona Muska. Ten se zaměřuje v posledních letech konkrétně na vývoj speciálních čipů, které mají být implementovány do mozků lidí, kteří následně budou moci některé úkony vykonatelné doposud jen tradičně rukama a tak podobně provést pouhou myšlenkou. První pokus ve formě implementace čipu do mozku člověka proběhl sice teprve nedávno, dnes v noci však Musk oznámil, že výsledky vypadají více než dobře.

NEWS: Elon Musk announced tonight that the first human implanted with @Neuralink’s brain chip has made a full recovery.

The patient is able to control a mouse using only their thoughts. Incredible achievement!pic.twitter.com/ImrSkxT0h7

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) February 20, 2024