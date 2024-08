Fotoaparát iPhone 16 (Pro): Vše, co se šušká o foťáku nových iPhonů

Jestli něco Apple u iPhonů pravidelně vylepšuje, pak jsou to bezesporu fotoaparáty, které se rok co rok posouvají na čím dál tím vyšší úroveň. Ani letošek pak nebude v tomto směru výjimka, ba co víc – podle portálu AppleInsider nás toho čeká na poli fotoaparátu možná nejvíce za poslední dobu. Upgrady jsou totiž opravdu zajímavé a to jak u základních iPhonů 16 (Plus), tak i pokročilejších iPhonů 16 Pro (Max). Co vše by tedy mělo být za pár týdnů odhaleno?

Širokoúhlý fotoaparát u iPhonů 16 má nabízet stejné specifikace jako u loňských iPhonů 15 – tedy 48Mpx rozlišení se clonou f/1,6, přičemž tyto specifikace by se neměly změnit až do roku 2026.

Ultraširokoúhlý fotoaparát iPhonu 16 dostane lepší clonu, konkrétně f/2,2 oproti f/2,4 z předešlé generace. Toto vylepšení bude mít pozitivní vliv na fotky focené za horšího světla.

Makro fotky zvládnou nově fotit i základní iPhony 16 a 16 Plus, doposud byla přitom tato funkce k dispozici jen pro řadu Pro

Širokoúhlý fotoaparát u iPhonů 16 Pro bude též nabízet stejné specifikace jako loni 15 Pro – tedy 48MPx rozlišení a clonu f/1,78

Menší iPhone 16 Pro dostane po vzoru 15 Pro Max pětinásobný optický zoom u teleobjektivu, kterým tak nahradí dosavadní trojnásobný zoom.

u teleobjektivu, kterým tak nahradí dosavadní trojnásobný zoom. iPhone 16 Pro (Max) nabídne vylepšený 48MPx ultraširokoúhlý fotoaparát se clonou f/2,2 s podporou focení do ProRaw. Díky tomu by tak měly být fotky focené na ultraširokoúhlý objektiv daleko detailnější co do rozlišení.

Apple představí nový obrazový formát JPEG-XL, který bude nabízet vedle HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw a ProRaw Max. Jednat by se mělo o kvalitnější verzi klasického JPEGu – tedy o komprimované fotky s nižší dávkou komprese.

Všechny nové iPhony 16 (Pro) dostanou nové Capture tlačítko pro spouštění a následné ovládání fotoaparátu. Uživatelé si nicméně budou moci dle všeho vybrat, zda se po jeho stisku spustí nativní aplikace Fotoaparát, nebo aplikace pro focení třetích stran.

Capture tlačítko bude dotykové a citlivé na tlak, díky čemuž tak na něj bude možné nastavit různé akce v čele s ostřením, uzamčení expozice nebo zoomováním, potažmo samozřejmě stisknutí spouště. Díky citlivosti na tlak by totiž mělo být schopné nabízet vícero poloh.