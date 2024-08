Apple se chystá u MacBooků oživit Touch Bar! Bude však jiný, než si jej pamatujete

Když Apple v roce 2016 představil světu redesignované MacBooky s dotykovým proužkem Touch Bar nahrazujícím funkční klávesy Fn, nejeden technologický nadšenec byl přesvědčen o tom, že právě tento prvek může být do budoucna u smartphonů novým standardem. Nakonec se tak však nestalo, jelikož si Touch Bar velkou oblibu nezískal a kvůli tomu jej tak Apple ke konci loňského roku zabil ukončením prodeje posledního MacBooku Pro, který jím disponoval. Jak však nyní ukazuje nedávno registrovaný patent, myšlenky kombinace dotykových a fyzických prvků pro ovládání MacBooků se Apple nevzdává.

V nedávno zveřejněné patentové přihlášce se Apple zabývá konkrétně možnostmi ovládání MacBooků jinak než skrze fyzickou klávesnici. Novou cestu pak dle všeho vidí v rozmístění dotykových obrazovek nikoliv místo některých prvků klávesnice, ale spíš vedle ní – například pod ní, nad ní či doslova vedle ní napravo a nalevo. Na těchto panelech by následně mohl zobrazovat nejrůznější ovládací prvky, které by uživatelé dotykem ovládali a operační systém macOS by tak ovládali dost možná komplexněji než tomu je nyní.

Ačkoliv je nápad Applu jistě velmi zajímavý, je velkou otázkou, zda by měl větší naději na úspěch než právě Touch Bar. Ten totiž zabilo mimo jiné to, že o něj vývojáři neměli příliš velký zájem a jeho integrace do aplikací nebyla ve valné většině případů ideální, což jeho využitelnost sráželo. Osobně jsem měl možnost s MacBookem s Touch Barem pracovat zhruba dva roky a upřímně musím říci, že mě tento prvek zklamal a to i přesto, že jsem MacBook právě kvůli němu ze zvědavosti tehdy pořizoval. Prvotní nadšení z dotykové ovládací plošky zobrazující nejrůznější prvky poměrně rychle opadlo a využití Touch Baru se v mém případě kvůli nevalné podpoře aplikací smrštilo na klasické „Fn úkony“, tedy zesilování a zeslabování hlasitosti, redukci jasu a tak podobně. Ale kdo ví, třeba by jiný poměr stran dotykových displejů dával smysl podstatně větší.