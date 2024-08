Even Realities G1: Možná jste právě našli chytré brýle přímo pro vás

Pokud vám nevyhovují Apple Vision Pro a ani vám nestačí to, co nabízí Meta Ray-Ban, pak pro vás má možná společnost Even Realities řešení v podobě brýlí G1. To hlavní, co dělá tyto brýle jiné než ostatní, je design a head-up display, které nabízí. Vývojářům se totiž podařilo do těla brýlí, které prakticky nerozeznáte od klasických fashion brýlí ukrýt head-up displej podobný tomu, který máte v autě, jenž promítá přímo před náš zrak informace. K dispozici je například možnost navigace, kdy vám brýle ukazují, kudy máte jít nebo jet, můžete si také nechat zobrazovat vaše poznámky s tím, že brýle automaticky posouvají text který přečtete, díky čemuž můžete například na přednáškách mluvit bez toho, aniž byste si museli text zapamatovat. Nechybí ani možnost překladu v reálném čase, kdy se podíváte na nějaký text a brýle vám jej okamžitě zobrazí přeložený do vámi zvoleného jazyka.

Samozřejmostí je také plno podpora AI, kdy brýle vědí, na co se díváte a dokáží vám asistovat při každodenních činnostech. Například se můžete podívat do lednice a zeptat se, co z toho co máte lze uvařit a tak podobně. Brýle jsou k dispozici ve třech barevných verzích s tím, že základní cena je 699$ a pokud potřebujete dioptrická skla, připlatíte si 149$. Na to, co vše brýle umí nebo neumí, se můžete podívat v následujícím videu.