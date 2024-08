Recenze HomeKit venkovní zásuvky Meross MSS620: Na terasu či zahradu jako stvořená

Jste fanoušků pro chytrou domácnost? Pokud ano, následující řádky vás dozajista potěší. Do redakce nám totiž nedávno dorazila na test venkovní zásuvka Meross MSS620 a jelikož mi již na terase dělá nějakou chvíli společnost, je na čase vás s ní seznámit.

Technické specifikace, zpracování a design

Chytrá zásuvka Meross MSS620 je skvělou volbou pro všechny, kteří chtějí bezpečně vylepšit svou terasu, balkón nebo zahradu. Díky odolnému designu se stupněm krytí IP44 je vhodná nejen pro vnitřní, ale i venkovní použití. Zásuvka nabízí dvě místa pro připojení dvou zařízení současně, které lze samozřejmě ovládat zvlášť. Přes Wi-Fi ji lze snadno propojit s mobilní aplikací, což vám umožní pohodlné dálkové ovládání odkudkoliv. Kromě aplikace můžete zařízení ovládat i hlasem přes Alexu, Google Asistent nebo Apple HomeKit. Zásuvka podporuje výstup 100−240 V ~, 50/60 Hz, 10 A, 2 400 W.

Kromě ovládání přes aplikaci lze samozřejmě zásuvku ovládat i fyzicky skrze tlačítko na ní. Je však třeba počítat s tím, že tlačítko slouží pouze pro její úplné vypnutí a zapnutí, nikoliv pro ovládání jednotlivých zdířek. Samozřejmostí jsou tu pak bezpečnostní certifikace, které zaručují bezpečné používání zásuvky nejen na evropském trhu. Pokud vás pak zajímá to, jak zásuvka komunikuje s okolím, vše probíhá přes bezdrátový standard IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, tedy přes WiFi. Super je to, že pro provoz zásuvky není třeba jakýkoliv hub. Zkrátka ji jen propojíte s doprovodnou mobilní aplikací, potažmo s HomeKitem a je hotovo.

Zásuvka jako taková je vyrobena z černého plastu, který působí „na omak“ opravdu kvalitně a nemusíte se tedy bát toho, že by se vám zásuvka takříkajíc rozsypala pod rukama. Jednotlivé zdířky zásuvky jsou umístěny ze přední strany a jsou kryty klasickými krytkami, které zajišťují, že se do nich nedostane v případě nepoužívání voda či prach.

Fotogalerie Meross MSS620 1 Meross MSS620 3 Meross MSS620 4 Meross MSS620 5 Meross MSS620 6 Vstoupit do galerie

Testování

První věc, která vás po pořízení zásuvky čeká, je její propojení buď s doprovodnou aplikací Meross nebo s Alexou, Google Asistentem či Apple HomeKitem, respektive Domácností. V mém případě jsem propojoval s HomeKitem, na kterém máme postavenou celou naši chytrou domácnost. To je naštěstí otázkou několika málo vteřin, protože ve výsledku stačí jen zásuvku zapojit do elektrické sítě, v případě nutnosti na ní podržet fyzické tlačítko pro spuštění spárovacího režimu a pak už jen přes Domácnost oskenovat speciální QR kód pro přidání do domácnosti. Jakmile tak učiníte, stačí se jen v aplikaci proklikat pár formalitami a je hotovo.

Jakmile má člověk přidáno, může začít ovládat jednotlivé zdířky z aplikace jediným dotykem displeje, přičemž její odezva je vskutku perfektní. Co se pak týče využitelnosti, ta je velmi široká a záleží jen na vás, pro co vám bude dávat zásuvka největší smysl. Mě se osvědčilo třeba pořízení venkovního LED pásku, který jsem umístil na terasu a díky chytré zásuvce jsem jej mohl ovládat přes HomeKit, stejně jako jsem u něj mohl nastavit scénáře a automatizace, aby se tak například sám v určitou hodinu zapínal. O Vánocích pak bude dávat zásuvka smysl zase s venkovními LED světýlky omotanými kolem zábradlí či venkovních stromečků. Zkrátka a dobře, každý si zcela určitě najde „to své“ a zásuvka mu díky tomu bude dávat smysl.

Fotogalerie #2 Meross MSS620 7 Meross MSS620 8 Meross MSS620 9 Vstoupit do galerie

Resumé

Pokud hledáte chytrou zásuvku, která lze bez jakékoliv starosti využívat jak uvnitř, tak venku, právě jste ji našli. Za zhruba 710 Kč (s 5% slevou při zadání kódu Welcome při první objednávce z oficiálního eshopu Meross) se jedná o opravdu kvalitní kousek s de facto nekonečným využitím. Pořízení se tedy rozhodně bát nemusíte.

Zásuvku lze zakoupit zde