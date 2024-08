První alternativní obchod s aplikacemi pro iPhony je nově zcela zdarma!

Za dva dny tomu budou přesně čtyři měsíce od chvíle, kdy byl v Evropské unii spuštěn první alternativní obchod s aplikacemi pro iOS. Stalo se tak poté, co Apple nedlouho předtím uvolnil iOS 17.4 právě s podporou alternativních obchodů s aplikacemi kvůli nutnosti dodržet nový zákon EU. Jednalo se konkrétně o AltStore, jehož nabídka sice nebyla v prvních dnech vůbec rozsáhlá, nicméně zvědavé jablíčkáře přesto lákal. Určitým háčkem sice tehdy byla nutnost zaplatit roční předplatné obchodu ve výši 1,5 eura + daň, avšak tato drobnost je nyní minulostí. AltStore Pal je tak nyní v EU již ke stažení zcela zdarma.

Vývojáři AltStore PAL oznámili na svých oficiálních účtech na sociálních sítích, že díky velkému grantu od tvůrců Fortnite, společnosti Epic Games, mohou nyní provozovat svůj alternativní obchod zcela zdarma a tedy ruší nutnost ročního poplatku. Díky tomu se tak dostává AltStore PAL svým způsobem na úroveň App Store, jelikož je jeho využívání po čtyřech měsících konečně bezplatné. Jak moc zamává tato novinka s jeho popularitou sice ukáže až čas, samotní tvůrci AltStore PAL jsou si však vědomi toho, že je jejich řešení atraktivní primárně pro malé vývojáře a tudíž neočekávají, že by byl jejich obchod do budoucna nějak extrémně populární. To však neznamená, že v něm nebude možné narazit na zajímavé aplikace, ba právě naopak. A co vy, už jste dali AltStoru PAL šanci?