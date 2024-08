iPhony zlepší spolehlivost VAR v anglické Premier League

Technologie VAR je pro rozhodčí skvělým pomocníkem, pokud se teda s ní umí pracovat. Je to pár let, co do konzervativního fotbalového prostředí dorazila technologie, jež má hlídat potenciální ofsajdy, penalty, fauly na červené karty a podobně. Technologie ale není bezchybná (nad některými výroky zůstává rozum stát), a to ani v Premier League, která je považována za nejlepší fotbalovou ligu na světě. Fotbalový svět si je neduhů této technologie (či lidí ji ovládající) vědom. Dojde tedy k modernizaci, na které se budou podílet i iPhony.

A jak to všechno bude fungovat? Za pomocí desítek iPhonů po celém hřišti (na každém stadionu bude vždy minimálně 28 iPhonů 14 a novějších) bude zachyceno video s vysokou snímkovou frekvencí a vloženo do softwarového nástroje, který umožní smartphonům spolupracovat. Video bude zpracováno používaným systémem. Vzhledem k množství kamer bude každého hráče sledovat v průběhu zápasu 7000 až 10000 datových bodů. Do nynějška to bylo 30 až 50. Systém by měl dokonce být schopen detekovat potenciální ofsajd. Co si teda od novinky slibovat? Vyšší přesnost a menší prodlevu během rozhodování. „Jsme přesvědčeni, že díky použití nejnovější a nejpřesnější dostupné technologie se výrazně zkrátí doba potřebná pro rozhodnutí o ofsajdu spolu s důsledným uplatňováním ofsajdových čar,“ řekl fotbalový ředitel Premier League Tony Scholes. Jak to ale bude fungovat uvidíme až v praxi.