10+2 nejlepších novinek, které v červenci přibyly na Voyo a nechcete je minout

I když červenec pro mnohé znamená čas odpočinku a dovolené, na Voyo rozhodně nezaháleli. Seznam letních premiér je proto opravdu pestrý, a to své si v něm najde úplně každý. Nechybí dokusérie o případu Kramný, jednom z nejsledovanějších kriminálních případů v naší historii, nový Voyo film, nové díly Výměny manželek, Love Island až z daleké Austrálie komedie se Štěpánem Kozubem nebo pár hollywoodských pecek, u nichž budete tajit dech. Tady je červencová top 10.

1. Kauza Kramný

A nyní něco ze serióznějšího soudku. Mimořádný zájem diváků o kriminální žánr letos na Voyo jasně dokázaly úspěšné série Metoda Markovič: Hojer nebo dokumentární minisérie Případ Stodolovi. V červenci z produkce Voyo Originál dorazí do naší nabídky Kauza Kramný, v níž vás čeká detailní pohled na případ Petra Kramného. Ten si aktuálně odpykává trest za vraždu své manželky a dcery během jejich společné dovolené v Egyptě v roce 2013. Ke kauzu, která dodnes budí otázky i emoce, se v pětidílné sérii vyjádří příbuzní manželů, jejich blízcí přátelé, právníci, znalci a nakonec i samotný odsouzený Petr Kramný. Neotřelý, a hlavně nebulvární pohled na celou kauzu dává možnost udělat si na celý případ, který svého času rozdělil společnost, definitivní názor.

2. Voyo film: Sladký život

Ani červencová nabídka se neobejde bez premiéry pod hlavičkou Voyo film. Tu 13. července obstará česká komedie Sladký život o hokejové hvězdě a mistrovi světa Rosťovi Beranovi (Vladimír Polívka). Ten má vše, co si hokejista jen může přát – dostatek peněz na přepychový život, úspěch na ledě a tím pádem i zástupy fanoušků. Jenže jednoho dne zkolabuje. Nikoli na ledě, ale v posteli, kde se zrovna nachází s půvabnou blondýnou. Kariéra je rázem fuč a namísto tučných příjmů Rosťovi zůstávají jen dluhy a medaile pro mistra světa. Bývalé hokejové hvězdě nezbývá nic jiného, než v sobě najít sílu začít opět od nuly a po letech naplněných jen hokejem a hýření okusit život běžných smrtelníků.

3. Vraždy v Pembrokshire

Milovníci krimi žánru se kromě Případu Kramný z dílny Voyo Originál v červenci dočkali také britské trojdílné série Vraždy v Pembrokshire. V té vás čeká složité a v mnoha ohledech netradiční pátrání po nejbrutálnějším vrahovi v dosavadních dějinách anglického Walesu. Vše v roce 2006 odstartovalo rozhodnutí zdejšího vrchního inspektora Steva Wilkinse (Luke Evans) otevřít znovu dva dříve odložené případy vražd, k nimž došlo v osmdesátých letech. Díky novým vyšetřovacím metodám inspektor se svými spolupracovníky nachází stopy DNA, které by jim mohly pomoci zjistit, zda pachatel, kterému se mezitím blíží konec trestu za jiný zločin, není zodpovědný za další mrtvoly a neměl by raději zůstat i nadále za mřížemi.

4. Zmizelá

Nick (Ben Affleck) se těší, jak s manželkou Amy (Rosamund Pike) oslaví páté výročí své svatby. Místo romantické oslavy však nachází prázdný dům a v něm stopy po zápase, naznačující, že jeho manželku někdo unesl. Policie i sousedé z okolní komunity začínají hromadně po Amy pátrat. Na první pohled jasný případ únosu však brzy vyšetřovatelům přestane dávat smysl. Stále více důkazů poukazuje spíš na Nicka, který se pravidelně objevuje v novinách i televizi. Postupem času však přestává být jasné, zda je Nick opravdu obětí, anebo samotným pachatelem. On sám trvá na své nevině, ale je mu jasné, že pokud se jeho manželka nebo pachatel nenajdou, má problém. Tedy pokud neví, že pachatelem je on sám.

5. Výměna manželek

Fanoušci populární a často vypjaté reality show Výměna manželek se v červenci dočkali nové várky premiérových dílů, které dorazily exkluzivně pouze na Voyo. Zbrusu nová řada opět přinesla nejen silné životní příběhy účastníků, ale i emoce a zvraty, které dokáže napsat jen sám život. Pod hlavičkou Voyo first navíc v nové řadě Výměna manželek představila témata, která se v pořadu ještě nikdy neřešila. Například takzvaný polyamorní vztah, kdy muž žije se dvěma ženami současně. Na jednu z vyměněných partnerek tak v novém bydlení čeká nejen náhradní partner, ale i jeho druhá partnerka. Další z epizod pak nabídne opět téma trans, tentokrát v podobě ženy a matky, kterou čeká domácnost se čtyřmi dětmi i svérázným manželem.

6. Shoky a Morty: Poslední velká akce

Dvojice kamarádů Shoky (Štěpán Kozub) a Morthy (Jakub Štáfek) se zná už od školy a podařilo se jim stát vcelku úspěšnými youtubery. Jenže Morthyho už točení dětinských videí pomalu přestává bavit, zejména kvůli vlivu své partnerky Sáry, která je influencerka a má velké ambice. Když po jednom z videí oba autoři sklidí vlnu kritiky, a navíc si vyslouží veřejně prospěšné práce, vypadá to na konec jejich společného natáčení. Rozhodnou se však aspoň ještě pro jednu poslední velkou akci, aby si na závěr své kariéry napravili reputaci. Vzniká vskutku netradiční partička, která vyráží po dálnici D1 s jasným cílem – objasnit záhadu Devíti křížů.

7. Návrat do Sullivan´s Crossing (2. řada)

Kanadský seriál Návrat do Sullivan´s Crossing u diváků Voyo se svou první řadou zabodoval, a tak hned o měsíc později v červenci dorazila i druhá řada. V té na vás čekají další osudy Maggie Sullivanové (Morgan Kohan) v jejím na první pohled idylickém rodném městečku, kam se vrátila poté, co svou kariéru neurochirurga kvůli obvinění z nedbalosti musela nechat plavat. Zejména budete moci sledovat další vývoj jejího vztahu s vyhýbavým Cal Jonesem (Chad Michael Murray) i jejím dříve odloučeným otcem Harrym (Scott Patterson). Dozvíte se však mimo jiné třeba to, proč městečko Sullivan´s Crossing kdysi opustila matka Maggie Phoebe.

8. Love Island Austrálie (4. řada)

Co by to bylo za léto bez reality show plné lásky, vztahů, intrik a vášně. Přesně to vám nabídne čtvrtá řada populární seznamovací reality show Love Island až z daleké Austrálie. Stejně jako v případě česko-slovenské verze se i zde diváci skrz příhodně umístěné kamery vydají do luxusní letní vily s bazénem a krásnými výhledy, a to na pro Australany relativně vzdálené Mallorce. Zde čeká mladé a krásné soutěžící nejen možnost vzájemně se spárovat a najít opravdovou lásku, ale také zvítězit a odvézt si domů tučnou výhru 50 tisíc dolarů, tedy v přepočtu bezmála 1,2 milionu korun. Pro to však budou muset mimo jiné plnit všemožné úkoly i výzvy a přežít nemilosrdné hlasování diváků i ostatních obyvatel o to, kdo by měl ostrov opustit.

9. Gamer

V blízké budoucnosti lidé z celého světa zcela propadli hraní simulační hry „Slayers“, v níž si pod rouškou anonymity mohou dělat vše, po čem mohli doteď v hloubi duše jen toužit. Firma SPOLEČNOST do této revoluční hry přidala technologii génia Kena Castla (Michael C. Hall), díky níž mohou hráči kontrolovat a manipulovat myšlenky skutečných lidí. Ihned se z ní stává hit a září v ní zejména Kable (Gerard Butler) dosud neporažený a slavný šampion. Ten se však z celého systému chce vymanit a získat zpět svou identitu i svobodu. Aby ji dosáhl, čeká jej ještě jeden poslední zápas, který rozhodne o všem.

10. Co jsme komu udělali

Konzervativní a tradičně založení manželé Claude (Christian Clavier) a Marie (Chantal Lauby) jsou silně věřícími katolíky a váženými občany. Ve stejném duchu se pak snažili vychovat i své čtyři dcery, které přirozeně chtějí také dobře a vhodně provdat. Jenže dnešní moderní doba jejich hodnotám v mnoha případech tak trochu hází klacky pod nohy. Například v podobě multikulturalismu či tolerance k jiným náboženstvím, které se zalíbí i jejich dcerám. Než se manželé nadějí, čekají je velmi náročné dcery – tři z dcer se totiž zamilovaly do muslima, Žida a Číňana. Uklidňuje je aspoň fakt, že nejmladší dcera si chce vzít Charlese, na první pohled stejně založeného, spořádaného katolíka. Jenže všechno není tak, jak se zdá.

11. Little Baby Bum: Písničky a říkadla (3. řada)

V červenci také přidáme další řadu animovaného pořadu pro nejmenší, který je lehce netradičně v anglickém jazyce, a může tak vašim ratolestem pomoci s přirozenou výukou tohoto jazyka. Děti budou sledovat šestiletou Miu, jak se svou rodinou i kamarády poznává svět nejen pomocí slov, ale také písniček, a dokonce i kouzel. Chcete-li tedy svým ratolestem už od útlého věku vštěpovat základy anglického jazyka, Little Baby Bum vám určitě přijde vhod.

12. Milá Sára

Mladá Clarissa sice ztratila svou matku Sáru, ale je odhodlána dokončit její nikdy nesplněný sen a otevřít si v Londýně svou úspěšnou pekárnu. Sama to však nezvládne, a tak si k ruce najde matčinu kamarádku Isabellu. Ráda by do projektu zapojila i svou babičku Mimi, avšak velmi dlouho už s ní nepromluvila ani slovo, takže není jisté, zda se jí tuto zpřetrhanou rodinnou vazbu podaří obnovit. Clarissa je však odhodlána dotáhnout matčinu velkou touhu do konce a uctít tím zároveň její památku.