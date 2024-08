Spoluzakladatel Oracle chtěl koupit Apple. Proč mu to Jobs rozmluvil?

Je zajímavé zamýšlet se nad tím, jak by asi vypadal osud společnosti Apple, kdyby se vyvíjel jinak, než jak to známe. Snad každý ví, že se cupertinské společnosti ve druhé polovině devadesátých let minulého století příliš dobře nedařilo – firma prakticky balancovala na hraně krachu. Právě tehdy málem došlo k tomu, že Apple odkoupil Larry Ellison, spoluzakladatel společnosti Oracle.

Larryho Ellisona spojovalo se Stevem Jobsem poměrně pevné a hluboké přátelství. Je tedy zcela pochopitelné, že Ellisonovi na Jobsovi záleželo. Poté, co Steve Jobs v roce 1985 opustil Apple, nehodlal se ani omylem vzdát. Věnoval se celé řadě aktivit a mimo jiné založil také vlastní společnost NeXT, ta ovšem bohužel nedosahovala původně předpokládaného úspěchu. Příliš dobře se v průběhu Jobsovy absence nedařilo ani jeho „domovskému“ Applu. Právě tehdy začal spoluzakladatel společnosti Oracle Larry Ellison uvažovat o tom, že by Jobsovi pomohl tím, že by Apple odkoupil. Steve Jobs mu ale jeho záměr nakonec rozmluvil.

Předseda a spoluzakladatel společnosti Oracle Larry Ellison kdysi ve svém projevu, který pronesl na půdě University of Southern California, popsal jeden z mnoha výletů, který absolvoval se svým tehdejším dobrým přítelem, Stevem Jobsem. Na těchto výletech spolu oba podnikatelé často vedli podnětné rozhovory, a tento konkrétní výlet nebyl žádnou výjimkou. Tématem tentokrát byly možnosti, jak získat zpět kontrolu nad společností Apple. Ellison přišel s nápadem cupertinskou společnost odkoupit a okamžitě po akvizici jmenovat Jobse opět jejím generálním ředitelem. Hodnota Applu tehdy činila „pouhých“ 5 miliard dolarů, Jobs ale přišel s odlišným návrhem. Přesvědčil by Apple, aby odkoupil jeho NeXT, a pak by se sám stal členem představenstva Applu. Časem by představenstvo samo uznalo, že Steve je tím pravým člověkem, který by měl firmu vést. Ellison připustil, že takto by to opravdu mohlo fungovat – a zbytek příběhu již znáte velmi dobře sami.