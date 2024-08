Jaké je tajemství virálního triku s mobilem, který pomáhá při špatné viditelnosti na silnici?

Ač se to na první pohled nemusí zdát, řízení auta je poměrně náročná záležitost, která vyžaduje – jak by řekl klasik – všech sto jednotek vaší pozornosti. I v případě, kdy je venku krásné počasí a vy jedete po přehledném, nenáročném úseku, je zapotřebí pečlivě celou dobu upírat zrak na silnici. Ve špatném počasí je řízení o poznání horší, a při obzvlášť nepříznivém počasí bývá viditelnost na silnicích často natolik zhoršená, že před očima máte doslova jen pár metrů – někdy ani to ne.

V takových případech je samozřejmě nejlepší co nejdříve někde zaparkovat a počkat, až se situace trochu zlepší. Někdy je ale nutné pokračovat v cestě stůj co stůj. To byl nejspíš také případ posádky auta ve videu, které před pár dny obletělo sociální sítě. V jednom ze subredditů na diskuzní platformě Reddit se objevilo video, na kterém skupinka lidí v osobním voze projíždí silnou bouřkou. Na záběrech můžeme vidět, že viditelnost na silnici je v tu chvíli opravdu hodně špatná. Co je ale zajímavé – řidič nesleduje tak úplně silnici, jako spíše displej mobilu, který drží spolujezdec, a na který se promítá záběr silnice v reálném čase. Na obrazovce mobilu můžeme vidět, že pohled na silnici je při přenášení obrazu z fotoaparátu mobilu výrazně lepší. Čím to je?

Sledovat displej mobilu v průběhu řízení je obvykle riskantní, v tomto konkrétním případě je ale mobil užitečným pomocníkem. Čočka jeho fotoaparátu totiž účinně snížila vizuální šum a zlepšila viditelnost záběrů na displeji. Podobnou zkušenost potvrzují i další diskutující ve zmíněném subredditu s tím, že podobnou službu umí prokázat i kvalitní polarizační brýle. Ty jsou navíc bezpečnější než metoda s mobilem, protože při snímání záběru fotoaparátem smartphonu přece jen dochází k mírnému zpoždění a pohled na silnici jen zprostředkovaný.