Jachta Steva Jobse Venus narazila do lodi Mexického miliardáře

„Nebudete tomu věřit, ale naše jachta byla zasažena, když jsme byli v Neapoli. Říkám vám, jachta Steva Jobse, zakladatele Applu, kterou nyní vlastní jeho manželka Laurene nás zasáhla, když jsme kotvili u Neapole. Zajímalo by mě, co dělal kapitán a posádka, když před sebou neviděli jachtu velikosti té mé. Dobrá věc je, že se nestalo nic víc než škrábnutí, ale je to velký škrábanec, jehož oprava bude stát hodně pěnez. Takže si kupte produkty Apple, které mi pomůžou zaplatit za tuto nehodu. Nechvám zde video, abyste viděli, že na světě není nouze o kretény a pochopíte, jak důležité je mít ve velení odpovědného a pozorného kapitána,“ uvedl na svém instagramu mexický miliardář Ricardo Salinas Pliego.

Ve stovkách komentářů, které se zde začaly objevovat se nicméně dočtete, že to vypadá spíš tak, že kotvila jachta Steva Jobse Venus a celý příběh se podle často i zkušených mořeplavců stal přesně naopak, než o tom mluví Mexičan. Na videu je vidět, že Venus má zakryté okan můstku a v podstatě to vypadá, jako by byla zcela opuštěná bez posádky nebo minimálně kotvila. Na následujícícm videu se můžete podívat sami, jak tato srážka vypadala.