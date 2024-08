Disney+ zvyšuje ceny a přestává tolerovat sdílení hesla

Disney+ následuje Netflix a od září letošního roku začne tvrdě zasahovat proti sdílení hesel. Uvedl to CEO Disney Bob Iger, během rozhovoru s akcionáři. Iger konkrétně řekl, že Disney začne eliminovat sdílení hesel během příštího měsíce. Společnost začala na nelegálnost sdílení hesel mluvit již před rokem a několikrát posunula moment, kdy to začne skutečně řešit, ten, jak se zdá, však nastal právě nyní. Podle Igera chce Disney ukončit sdílení hesel, aby se s Disney+ stal růstový business.

Zásah proti sdílení hesel se stal úspěšný pro NEtflix, který zaznamenal velký nárůst předplatitelů. Již v dubnu letošního roku se Iger nechal slyšet, že obdivuje, co Netflix udělal a nazval Netflix zlatým standardem ve streamování. „Vlastně si velmi, opravdu velmi vážím toho, co dokázali. Kdybychom dokázali jen to, co dokázali oni, bylo by to skvělé.“ Stejně jako Netflix i Disney plánuje umožnit předplatitelům platit navíc za možnost sdílet své předplatné mimo jejich domácnost. Společnost Disney také oznámila plány na zvýšení cen pro Disney+, které se však týkají prozatím jen USA a není zřejmé, kdy se ceny zvýší i u nás. V USA nicméně cena standardního předplatného Disney+ bude nově stát 15,99$ namísto stávajících 13,99$.