10 srpnových novinek na Voyo, které stojí za zhlédnutí

Zkrať to, zlato (2. srpna) Teddy je notorický lenoch. Jeho dny jsou většinou jeden za druhým naplněné nudou a flákáním. Setkání s tajemnou cizinkou však všechno změní. Z jeho života se stává doslova chvilková záležitost. Ráno po svatbě s milovanou Leannou se Teddy vzbudí a než se naděje, zjistí, že po pár minutách jeho život skočil o rok dopředu. Mají den prvního výročí své svatby a Leanna má krátce před porodem. Teddy má za sebou rok, ale nepamatuje si, že by ho prožil. Jeho život se rozpadá a pro Teddyho začíná šílený závod s časem. S pomocí svého nejlepšího přítele Sama se snaží během pár chvilek dát dohromady všechno, co se pokazilo. Musí se naučit žít svůj život ve vzácných okamžicích, aby získal zpět ženu, kterou miluje, i kdyby to mělo být jen na pár vteřin…

Pán profesor (4. srpna) Nadaný a pro učení zapálený Samo (Tomáš Maštalír) se často, někdy i proti své vůli, zaplétá do problémů své třídy druháků, kterou má jako třídní učitel na starosti. Spolu s ním budeme svědky toho, co prožívají mladí lidé na prahu mezi dětstvím a dospělostí. Kromě řešení problémů svých studentů se Sam svými nekonvenčními vyučovacími metodami často dostává do problémů s přísným ředitelem gymnázia Ráczem (Roman Luknár) nebo jeho konzervativnějšími kolegy. Skutečnou bouři v jeho životě však způsobí příchod atraktivní kolegyně Klaudie (Gabriela Marcinková). Oba se osudově přitahují, i když si to ani jeden z nich nechce zpočátku přiznat. Naplnění této lásky se postaví do cesty mnoho překážek…

Waldo (4. srpna) Detektiv losangeleské policie Charlie Waldo (Charlie Hunnam) přišel o svou dobrou reputaci. Stáhl se ze společnosti, žije životem poustevníka v malé chatě někde daleko na vrcholcích hor a zmenšil svůj majetek na pouhých sto věcí. Jezdí jen na bicyklu, čímž minimalizuje i svou uhlíkovou stopu. V průběhu tří let mu narostl velký neupravený plnovous. Do jeho poklidného života najednou vstoupí soukromý detektiv, shodou okolností jeho bývalka Lorena (Morena Baccarin). Požádá ho o pomoc a vtáhne zpátky do práce. Jde o televizní hvězdu Alastaira Pinche (Mel Gibson), respektive o vraždu jeho manželky, ze které je obviněn. Je to zapeklitá věc – on si totiž nic z osudné události nepamatuje.

Zatím spolu, zatím živi (9. srpna) Když se maloměstská dívka jménem June na letišti seznámí s tajemným cizincem, má pocit, že našla muže svých snů. Roy je ale tajný agent, který na sebe vzal nelehký úkol chránit geniálního vynálezce Simonse, jenž vyrobil baterii, která se nemusí dobíjet. Proto je Simons cílem obchodníků se zbraněmi. A Roy jim stojí v cestě. Hned na začátku spadne letadlo s Royem a June a oni jediní pád přežijí. A pak už se rozjíždí nekonečná honička, kdy June zjistí, že je pro lásku schopná dělat neuvěřitelné věci, a Roy jí v tom výborně sekunduje. Rozjíždí se superakční podívaná, kdy se tento pár vyhýbá kulkám v Bostonu, skáče po střechách v Rakousku a na motorce ujíždí před býky v Seville. Nepřátel je ale daleko víc, a tak se June se Simonsem octnou v zajetí obchodníků se zbraněmi a je jen na Royovi, aby je zachránil. Akce se ale úplně nezdaří a Roy skončí postřelen v hluboké řece. Na hladinu se už nevynoří…

Velká hra (10. srpna) Hvězdně obsazený film, který vypráví pravdivý příběh Molly Bloom, profesionální lyžařky, která se dílem osudu stala provozovatelkou tajných heren pro smetánku nejen z řad hollywoodských hereckých es, rockových hvězd a nejlepších pokerových hráčů, ale i vysoko postavených byznysmenů a prominentů mafie.

Válka nevěst (11. srpna) Liv a Emma jsou nejlepší kamarádky, jež si nemohou být blíž a zároveň nemohou být víc rozdílné. Liv jako úspěšná právnička ví, co chce a jak to získat. Emma je obětavá, velkorysá učitelka, která myslí především na druhé. Obě se dokonale doplňují, pasují k sobě jako jing a jang. To vše se změní, když nešťastným omylem připadnou jejich svatby na jejich vysněném místě na tentýž den. Vdavekchtivé nevěsty jsou rozhodnuty použít všech mazaných prostředků, aby té druhé její velký den překazily. Zdá se, že jedno dlouholeté přátelství spěje ke smutnému konci. Ve svatební den obě napadne, že se usmíří, když ale Emma zjistí, že Liv vyměnila její svatební video za video z divokého večírku, napadne Liv a obě nevěsty se poperou. Během rvačky jim dochází, jak hloupě a nedospěle se chovají. Nakonec se usmíří a vzájemně se omluví. Zatímco Livina svatba pokračuje, z Emminy svatby sešlo. Emma se však své červnové svatby v hotelu Plaza také dočká. O rok později se jejím vyvoleným stává Livin bratr, který ji už dlouho miluje. Příběh ale ještě zdaleka nekončí, obě přítelkyně jsou těhotné, termín porodu mají ve stejný den…

Dobrodružství medvídka Paddingtona (12. srpna) Dobrodružství medvídka Paddingtona je nová série příběhů o známém medvídkovi. Jsou to veselá dobrodružství plná statečnosti o tom, jak být milý k druhým lidem a také o tom, jaké to je být součástí milující rodiny. Každá jedenáctiminutová epizoda čerpá námět z knihy od Michaela Bonda, a také z celovečerních filmů, které byly natočeny již dříve, avšak v hrané podobě. Napínavý animovaný seriál plný nových příběhů zaujme nejen děti, které se s medvídkem teprve seznamují, ale i dospělé, kteří Paddingtona už nejspíše znají a dost možná si ho zamilovali už jako malé děti. Celý seriál je ovlivněný celovečerními filmy, ale zásadní rozdíl je zejména v charakteru rodiny Braunových. Ve filmu šlo o rodinu středního věku, zatímco seriál vykresluje mladou, začínající rodinu, která spoustu zkušeností teprve získává.

Ve službách Dioru (18. srpna) Esther je na konci své kariéry hlavní švadleny módního domu Dior. Když se jednoho dne vrací z práce, v metru jí asi dvacetiletá dívka ukradne kabelku. Místo aby Esther zavolala policii, rozhodne se s Jade pracovat. Všimne si totiž jejího neobyčejného talentu a vidí v ní svou možnou nástupkyni u Diora. Než se tak ale stane, čeká Jade tvrdá životní zkouška. Stát se jednou z nejlepších švadlen světa není totiž vůbec jednoduché a módní svět je sice krásný, ale zároveň i velmi krutý. Podaří se Jade v tomto drsném světě uspět?

Ten pravý, ta pravá (23. srpna) Keanu Reeves a Winona Ryder spolu v legendárním filmu Dracula vytvořili příběh velké, upřímné a čisté lásky. V komedii Ten pravý, ta pravá? do sebe vrazí jako věčně nepříjemní a nabručení samotáři na svatbě, kam prostě museli. Omylem se dají do řeči už na letišti během cesty a hned zjistí, že mají vlastně hodně společného: nenávidí ženicha, nevěstu, svatby a ze všeho nejvíc začnou nenávidět sebe navzájem. Oba by chtěli být úplně jinde, nejlépe sami a hlavně se navzájem nikdy nevidět. Jejich sarkasmus je na akci plné šťastných lidí, kteří se chtějí bavit, postupně od všech ostatních izoluje, až si prostě zbydou a musí si začít povídat. A když si s někým povídáte a pijete u toho víno, může se nakonec stát cokoliv.