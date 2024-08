Je vlastně jedno, jestli víc milujete úsměv Daniela Ricciarda nebo místo F1 fandíte NFL a konkrétně Joshi Allenovi. V tomto příběhu jsou oba a kromě nich také produkty od Beats by Dre. Beats totiž zveřejnilo novou reklamu s názvem The Legend of Ricallen, ve které se dozvíte, že největší vítězství v životě je skutečné přátelství. Déle než šest minut trvající video vás provede jejich přátelstvím a myslím, že pokud máte tyto dva rádi, tak se zaručeně pobavíte.