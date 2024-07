Recenze Meross Smart Wi-Fi Plug Mini: Chytrá HomeKit zásuvka za pár korun se spoustou využití

Dnes tu máme opět něco pro milovníky řešení pro chytrou domácnost. Na test nám totiž dorazila do redakce zásuvka Meross Smart Wi-Fi Plug Mini, která je k dispozici za velmi příznivou cenu a kterou lze přitom využít velmi všestranně. Pojďme se tedy na tento zajímavý kus elektroniky společně podívat.

Technické specifikace, zpracování a design

Jak jste již z titulku pochopili, Meross Smart Wi-Fi Plug Mini je chytrá zásuvka, kterou lze ovládat buď přes doprovodnou aplikaci Meross nebo přes Apple Domácnost, Amazon Alexu a Google Assistanta. Kromě ovládání přes aplikaci je nicméně zásuvku možné ovládat ručně přes fyzické tlačítko na jejím boku. Ovládání v obou případech nicméně spočítá vlastně jen v jejím zapnutí a vypnutí, přičemž o zapnutí vás informuje zeleně svítící LED dioda na její přední straně.

Rozměry zásuvky jsou 5,6 x 5,6 x 5,4 cm, takže se jedná o opravdové drobečka, který po zasunutí do klasické zásuvky příliš nevyčnívá a celkově nepůsobí jako pěst na oko. Pokud vás pak zajímá bezpečnost, zásuvka je vyrobena z nehořlavého materiálu a byla certifikována jak z hlediska bezpečnosti, tak i kvality. Nechybí i například certifikace CE/RoHS. Ptáte-li se na to, jaké spotřebiče zásuvka „utáhne“, dle výrobce zvládne vše do 10 A.

Cena dvojbalení zásuvek Meross Smart Wi-Fi Plug Mini se pohybuje na oficiálních stránkách výrobce kolem 560 Kč, přičemž s kódem Welcome ušetříte 5 % z první vaší objednávky. Super je navíc to, že doprava je zde zdarma.

Fotogalerie Meross Smart Wi-Fi Plug Mini 1 Meross Smart Wi-Fi Plug Mini 2 Meross Smart Wi-Fi Plug Mini 3 Meross Smart Wi-Fi Plug Mini 4 Meross Smart Wi-Fi Plug Mini 5 Meross Smart Wi-Fi Plug Mini 6 Meross Smart Wi-Fi Plug Mini 7 Meross Smart Wi-Fi Plug Mini 8 Meross Smart Wi-Fi Plug Mini 9 Meross Smart Wi-Fi Plug Mini 10 Meross Smart Wi-Fi Plug Mini 11 Vstoupit do galerie

Testování

Jelikož máme naši chytrou domácnost postavenou kompletně na HomeKitu, zásuvku jsem testoval primárně ve spojení s ním. Spárování s aplikací Domácnost je naštěstí naprosto jednoduché. Zásuvku totiž stačí jen zastrčit do klasické zásuvky napájené elektrickou sítí, čímž se spustí režim párování, a pak už jen oskenujete speciální QR kód z její horní strany. Jakmile tak učiníte, do pár vteřin se zásuvka propojí s HomeKitem, stane se viditelnou v aplikaci Domácnost a vy ji můžete začít naplno skrze tuto aplikaci ovládat. A zde začíná ta pravá legrace.

Ačkoliv spočívá celá chytrost zásuvky vlastně jen v jejím zapnutí a vypnutí na dálku, v kombinaci s možností vytvořit pro ní nejrůznější automatizace a scénáře dostáváte do rukou vskutku komplexní kus elektroniky. Nastavit si totiž lze například vypnutí a zapnutí na základě denní doby, teploty, vaší polohy (ve smyslu opuštění či příchodu domů) a tak podobně. Možností je opravdu nespočet a záleží jen na vás, k čemu zásuvku využijete a co skrze ní budete ovládat. Já si například nastavil v kombinaci se senzorem pro monitoring otevření/zavření dveří to, že jakmile se dveře v určité místnosti otevřou, rozsvítí se lampa zapojená do této chytré zásuvky a po zavření dveří se zase zhasne. Jedná se tedy o fajn řešení třeba na půdu nebo do sklepa. Nastavit si ale můžete i podmínky, za jakých se může daná automatizace spustit za jakých zase ne. Zkrátka a dobře – díky kompatibilně s HomeKitem můžete naplno využít všechny jeho klady.

Za jeden z mých dalších způsobů využití chytré zásuvky se mi dost možná budou mnozí z vás smát, ale přesto se jím pochlubím, protože i toto využití mi usnadňuje život. Když totiž například nejsme doma, ale víme, že je třeba v určitou hodinu zapnout remosku s masem uvnitř, aby se vše dokonale propeklo, je zkrátka fajn ji mít k elektrické síti připojenou právě přes chytrou zásuvku a tu přesně ve chvíli, kdy chcete zahájit proces pečení, zapnout, popřípadě si zapnutí nastavit a zautomatizovat jej. Díky tomu se tak člověk nemusí o nic starat a dokáže si připravit jídlo i takto na dálku, což je rozhodně fajn. Přeci jen, třeba taková vepřová krkovička pečená tři hodinky rozhodně neurazí, avšak pokud je člověk celé sobotní dopoledne pryč a rád by si ji dal na oběd hned, jak se vrátí domů, jiné řešení zkrátka nemá.

Resumé

U Meross Smart Wi-Fi Plug Mini není moc co řešit. Jedná se sice o jednoduché, zato však velmi užitečné příslušenství do domácnosti, kterému pokud najdete vhodné využití, dokáže vám život usnadnit opravdu značně. Ať už se bavíme o přetvoření hloupých lamp na chytré díky možnosti je rázem vypínat a zapínat na dálku, či o možnosti vytvořit si se zásuvkou automatizace či scénáře, bude vás tento produkt rozhodně bavit. Když k tomu všemu navíc přičtu fakt, že jsou tyto zásuvky k dispozici velmi levně, rozhodně se jejich pořízení vyplatí.

Zásuvku Meross Smart Wi-Fi Plug Mini ve dvojbalení můžete zakoupit zde