Uniklo další skvělé vylepšení iPhonů 16 (Pro)! Potěší snad každého

Chystané iPhony 16 (Pro) nebudou jen o větších upgradech typu nasazení nového bočního tlačítka či vylepšení fotoaparátu. Počítá se totiž třeba i s na první pohled neviditelnými změnami, které však mají potenciál uživatelský zážitek z iPhonů posunout na nový level. Jedno takové nyní „vynesly“ i zdroje portálu The Information.

Pamatujete si na aféru ohledně přehřívání iPhonů 15 Pro a Pro Max poté, co je Apple loni v září začal prodávat? Vsadíme se, že určitě ano. Jednalo se totiž o velmi sledovanou záležitost, kterou Apple nakonec poměrně rychle vyřešil skrze softwarový update. U iPhonů 16 se ale dle všeho rozhodl, že nenechá nic náhodě a pokusí se přehřívání předcházet nejen softwarově, ale i hardwarově. Kromě nového typu baterií s kovovým obalem, které budou schopné lépe odvádět teplo, má totiž údajně počítat taktéž s větší grafitovou fólií uvnitř šasi telefonu, která bude lépe odvádět teplo do rámečků, ke kterých bude následně pasivně odcházet. S přehřátím iPhonů ať už při hraní her, využívání náročnějších aplikací či třeba „jen“ při jejich používání na slunci by tedy měl být konec, případně bychom se s ním měli setkávat daleko méně.