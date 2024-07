Jak odstranit CrowdStrike z počítače

1. Spusťte systém Windows do nouzového režimu nebo do prostředí pro obnovení systému Windows.

2. Přejděte do adresáře C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike.

3. Vyhledejte soubor odpovídající „C-00000291*.sys“ a odstraňte jej.

4. Normálně spusťte počítač.