Zájem o iPhony 15 začíná upadat, „čtrnáctky“ na tom byly loni podstatně lépe

iPhony 15 (Pro) byly vzhledem k jejich redesignu i dalším novinkám označovány mnoha analytiky za velký prodejní úspěch Applu. Jak však nyní ukazuje analýza společnosti CIRP, zájem o ně minimálně ve 2. čtvrtletí až tak velký nebyl, tedy alespoň ve srovnání s iPhony 14 (Pro) z roku 2022. Jablíčkáře tak „patnáctky“ přestaly bavit o něco dříve a proto začali mnozí zřejmě vyhlížet příchod jejich nástupců, kteří dorazí na podzim. Ostatně, přesvědčte se sami v grafu níže.

Fotogalerie cirp-iphone-15-adoption-vs-iphone-14.jpg iPhone 15 Pro Max 1 iPhone 15 Pro Max 2 iPhone 15 Pro Max 3 iPhone 15 Pro Max 4 iPhone 15 Pro Max 5 iPhone 15 Pro Max 6 iPhone 15 Pro Max 7 iPhone 15 Pro Max 8 iPhone 15 Pro Max 9 iPhone 15 Pro Max 10 iPhone 15 Pro Max 11 iPhone 15 Pro Max 12 iPhone 15 Pro Max 13 iPhone 15 Pro Max 14 iPhone 15 Pro Max 15 iPhone 15 Pro Max 16 iPhone 15 Pro Max 17 iPhone 15 Pro Max 18 iPhone 15 Pro Max 19 iPhone 15 Pro Max 20 iPhone 15 Pro Max 21 iPhone 15 Pro Max 22 iPhone 15 Pro Max 23 iPhone 15 Pro Max 25 iPhone 15 Pro Max 24 iPhone 15 Pro Max 26 iPhone 15 Pro Max 27 iPhone 15 Pro Max 28 iPhone 15 Pro Max 29 iPhone 15 Pro Max 30 iPhone 15 Pro Max 1 iPhone 15 Pro Max 2 iPhone 15 Pro Max 3 iPhone 15 Pro Max 4 iPhone 15 Pro Max 5 iPhone 15 Pro Max 6 iPhone 15 Pro Max 7 iPhone 15 Pro Max 8 iPhone 15 Pro Max 9 iPhone 15 Pro Max 10 iPhone 15 Pro Max 11 iPhone 15 Pro Max 12 iPhone 15 Pro Max 13 Vstoupit do galerie

Jak můžete vidět, zatímco zájem o řadu Pro Max je v případě modelů 14 a 15 meziročně ve 2. čtvrtletí roku shodný, zbylé modelové řady upadají. Konkrétně řada 15 Pro ztrácí na 14 Pro 4 %, totéž se děje i v případě iPhonů 14 Plus a 15 Plus a v případě iPhonů 14 a 15 je rozdíl dokonce 5 %. Nejedná se sice o žádné markantní propady, je nicméně zajímavé, že k nim dochází u většiny nabízených „patnáctek“. O to víc pak bude Applu záležet na tom, aby se na podzim co nejlépe prosadil s iPhony 16 (Pro), které mají nabídnout spoustu zajímavých novinek, ale hlavně hardwarově zvládnou rozjet Apple Intelligence, tedy dost možná klíčový prvek Applu pro následující roky.