Červen byl pro diváky Voyo na novinky velmi štědrým. Přivítali jsme nový originální seriál Alice Nellis o rodinných vztazích, na reality show Survivor navázal Survivor After i nová americká řada pořadu a přivítali jsme hned dva VOYO filmy, dokument Gabriely Soukalové a mimozemskou komedii s hvězdným obsazením. Nechyběla však i nová severská kriminálka, americký westernový seriál oceněný cenou Emmy ani nová řada CoComelon pro ty nejmenší. Zkontrolujte si, co vám v červnu na Voyo uniklo a přes prázdniny to napravte, tady je náš „must see“ výběr.

1. Mozaika

Zbrusu nový vztahový seriál Mozaika vznikal již od loňského roku dle scénáře Alice Nellis a pod hlavičkou Voyo First přináší turbulentní rodinný příběh doplněný o skvělé herecké obsazení. Co všechno se stane, když se manželé po čtyřiceti pěti letech společného soužití rozhodnou rozejít? Víc, než si možná myslíte. Zvlášť pokud do své krize zatáhnou i všechny čtyři dospělé potomky, pod jejichž střechou začnou hledat dočasné bydlení. Šestnáctidílná podívaná plná komplikovaných, absurdních i dojemných situací navíc nabízí opravdu působivé herecké obsazení. V hlavních rolích se můžete těšit na Karla Heřmánka, Taťjanu Medveckou, Davida Máje, Marka Adamczyka nebo Evu Podzimkovou.

2. Survivor After

Letošní řada reality show Survivor Česko & Slovensko již skončila a známe vítěze i všechny poražené. Stejně jako loni následuje i po ročníku 2024 série Survivor After, v můžete sledovat osudy soutěžících poté, co jejich pochodeň na ostrově vyhasla a zbýval jim pouze návrat zpět domů do běžného života. Nahlédněte exkluzivně do soukromí všech, kteří na vítězství letos nedosáhli. Jak vypadá jejich návrat zpět do normálního života s teplou sprchou, postelí a dobrým jídlem? Co na ně po měsících na ostrově doma čeká? A jak vypadalo jejich setkání s ostatními ve vile poroty?

3. Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí

Ani v červnu jste nebyli ochuzeni o nové VOYO Filmy. Nabídku silných a dramatických příběhů známých osobností ze světa sportu totiž nově doplnil dokument Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí. Příběh bývalé veleúspěšné biatlonistky je velmi dobře znám a zde budete mít možnost nahlédnout do jeho zákulisí jako ještě nikdy před tím. Gabriela Soukalová poprvé na rovinu odkrývá nejen pozadí konce své sportovní kariéry, ale i poměrně dramatického rozvodu s exmanželem, který se svého času stal terčem velké mediální pozornosti. Jak to vlastně všechno tehdy bylo a kdo za příkoří slavné biatlonistky nese vinu? Na to vám v téhle životopisné podívané odpoví ona sama a zároveň poradí, jak se ze zdánlivě absolutního dna v profesním i soukromém život dokázala opět postavit na nohy a najít smysl jít dál.

4. Survivor USA (43. série)

Během června jsme sice museli dát sbohem československému Survivoru, ale namísto něj do nabídky přibyla jedna z nejnovějších řad amerického Survivora, v němž rozhodně o drsné a nečekané momenty rovněž není nouze. O astronomickou výhru ve výši jednoho milionu dolarů (asi 23 milionů korun) se utká 18 soutěžící, kteří jsou rozděleni rovnou do tří kmenů a čeká je nemilosrdný boj o přežití na nehostinném ostrově v souostroví Fidži uprostřed Tichého oceánu.

5. Franta mimozemšťan

Červnové novinky přinesly hned dva VOYO Filmy. V hlavní roli toho druhého se představil Jakub Prachař alias Franta Kabrle, který žije v malé moravské vesnici. Po cestě z práce se mu však jednoho dne do cesty připlete nefalšovaný mimozemšťan. Ten na naší zemi havaroval, přičemž zapomněl cíl své mise. Rozhodne se proto vzít na sebe Frantovu podobu a prozkoumat podivnou planetu, na níž se ocitl. V nedaleké vesnici potkává podezřívavého astronoma Blažeje (Filip Březina), starostu Picka (Vasil Fridrich), policistku Markovou (Erika Stárková) i svou manželku Boženu (Tereza Ramba), která manželovo náhlé bizarní chování vůbec nepoznává. Dále hrají Kateřina Marie Fialová či Jiří Langmajer.

6. Yellowstone

Červnovou seriálovou smršť na Voyo v neposlední řadě doplnily také hned dvě první řady veleúspěšného amerického seriálu Yellowstone. Westernové drama, za nějž si v loňském roce Kevin Costner odnesl prestižní Zlatý glóbus v kategorii Nejlepší herec v seriálu – drama, vám představí rodinu Duttonových, v jejímž čele stojí zmíněný Costner jako John Dutton. Ti ovládají vůbec největší ranč s dobytkem v celých Spojených státech. To však s sebou kromě řady pozitiv přináší i nejedno negativum a celá rodina musí chytře manévrovat ve složitých a neustále se měnících rezervacích nebo se vypořádat s rozrůstajícím se městem, nedalekou indiánskou rezervací či historicky prvním americkým národním parkem. A jeden spoiler, bez násilí se člověk na americkém venkově někdy zkrátka neobejde.

7. Fakjů pane učiteli 3

Třetí pokračování složitých patálií zlodějíčka Zeki Müllera (Elyas M’Barek) v roli falešného učitele jej postaví před zatím možná nejsložitější úkol. Goethovo gymnázium, na němž učí, totiž čelí zavření a žáci jeho třídy se navíc zrovna dozvěděli, že vzhledem ke svým bídným výsledkům je po škole žádná zářná budoucnost rozhodně nečeká. Aby toho nebylo málo, brzy je čekají náročné testy, v nichž musí prokázat, že jsou způsobilí jít vůbec k maturitě. Zeki proto tentokrát musí místo kradení motivovat své deprimované studenty 11. B a donutit je, aby konečně vzali své životy i osudy do vlastních rukou. Zda se mu to podaří, však není vůbec jisté.

8. Návrat do Sullivan´s Crossing

Další populární červnovou novinkou na Voyo se stal kanadský seriál Návrat do Sullivan´s Crossing. V hlavní roli dramatu stojí Maggie Sullivanová (Morgan Kohan), která pracuje jako neurochirurg. Po velkém skandálu je však nucena opustit svůj kariérní i osobní život ve velkém městě. Nakonec se rozhodne, že jedinou možností je pro ni návrat zpět do rodného městečka Sullivan´s Crossing. Zde však bude chtě nechtě muset čelit stínům minulosti, které se v posledních letech snažila vytěsnit a zcela na ně zapomenout. Svým návratem je však opět probudí.

9. Černá voda

Šestidílné kriminální drama z norské produkce vás zavede do odlehlého městečka Blackwater, které leží daleko mimo civilizaci v horách na severu Švédska. Právě zde byli během jednoho svatojánského večera v 70. letech minulého století ve stanu nalezeni dva chladnokrevně zavraždění turisté. O dvacet let později však důsledky tohoto hrozného činu ovlivní životy čtyř nic netušících osob a nečekaně je spletou dohromady. Kromě pořádného napětí, kterým jsou severské krimi proslulé, si zde diváci užijí i dechberoucí skandinávskou přírodu či detaily z mnohdy nelehkého života uprostřed zdejší drsné divočiny.

10. Svatba na první pohled Austrálie (9. série)

Reality show Svatba na první pohled již u diváků řadu let slaví velký úspěch, což je důvod, proč funguje v celé řadě různých zemí. Na Voyo si fanoušci tohoto pořadu mohou pustit hned několik jazykových mutací. Nechybí samozřejmě česká či slovenská. Velkou pozornost a úspěch však slaví i Svatba na první pohled Austrálie, která bude mít na Voyo od června k dispozici již svou devátou řadu! Soutěžící zpravidla zoufale hledají vysněného partnera, a tak se rozhodnou svěřit do rukou moderní vědy, aby jím ideální polovičku našla ona. Má to ale háček, ženich a nevěsta se poprvé potkají až na své vlastní svatbě. Může takovýto šílený druh seznamování opravdu fungovat?

11. CoComelon (3. série)

Dobrá zpráva pro všechny rodiče – ani tentokrát nebudou o nový obsah ochuzeni ani ty nejmenší. Pro ty jsme si na úvod léta připravili již třetí pokračování výchovného cyklu CoComelon, který rodičům umožňuje naučit své děti poznávat písmena, čísla, zvuky zvířat, barvy a zpívat si různorodé říkanky. Zároveň vašim ratolestem představí a smysluplně vysvětlí koncepty, jako je narození nového sourozence, příchod nového domácího mazlíčka, výlet na dětské hřiště mezi úplně cizí děti, socializace s nimi nebo základy správné hygieny i to, proč by je každý malý chlapeček a holčička měli den co den co den dodržovat.

12. Smlouva s ďáblem

Elliot (Brendan Fraser) je až příliš velkým dobrákem, který se navíc až po uši zamiloval do své půvabné kolegyně Alison (Frances O’Connor). Ta ho však zcela ignoruje a zoufalý Elliot ve zdánlivě bezvýchodné situaci přistoupí na nabídku vychytralé ďáblice (Elizabeth Hurley). Za svou duši od ní získává sedm přání a po vyslovení toho prvního se probouzí v přepychovém sídle s Alison po svém boku. Velmi brzy však zjišťuje, že jeho představa snového života s ženou svého srdce není tak růžová, jak mu v hlavě připadala. Pokusí se tak skrz další přání stát ideálním partnerem jako poetický malíř, mohutný basketbalista nebo geniální intelektuál. Každé další přání Elliotovi přináší cenné zkušenosti, ale zároveň je vždy o krok blíž peklu. A ďáblice je rozhodnuta zařídit jeho selhání i po sedmé, aby se jej mohla zmocnit.