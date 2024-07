iOS 18 vám pomůže zachránit vaše ztracené či poškozené fotky

Od premiéry iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia a dalších nových OS Applu sice uplynul již více než měsíc, jablíčkáři v nich však stále naráží na nové skryté funkce, které mají uživatelům usnadnit život. Jednu takovou objevili i nyní poté, co Apple do světa vypustil 3. vývojářské a dnes v noci i 1. veřejné beta těchto systémů. Ty přináší konkrétně nový nástroj pro obnovu ztracených či poškozených fotek.

Novinka funguje zcela automaticky na základě systémové detekce všech videí a fotek, které nejsou součástí knihovny fotografií. Jakmile systémy takový soubor detekují, přemísti jej automaticky do nového alba Obnovené, přičemž přes něj si budou moci uživatelé nově fotky buď obnovit a uložit si je do své galerie, nebo je naopak ze zařízení trvale smazat. Co se pak týče původu takto shromažďovaných fotek, jednat se může například o snímky ztracené kvůli problémům s poškozením databáze, o fotky pořízení přes fotoaparát, které nebyly správně uloženy do vaší galerie či o fotky z aplikací třetích stran, které neuložily fotky na správné místo.

Poměrně zajímavé je pak to, že se detekce takto ztracených fotek automaticky spustí po přechodu ze starších systémů na iOS 18, iPadOS 18 či macOS Sequoia, přičemž následně veškeré fotky a videa zařadí právě do alba Obnovené. Pokud však systém nic nenalezne, album Obnovené vůbec ve Fotkách nevznikne, což je ale ve výsledku spíše pozitivní zprávou vzhledem k tomu, že tím dostanete ze strany zařízení potvrzeno, že v minulosti k žádnému problému tohoto typu nedošlo.